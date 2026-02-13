«أكاديمية بولينوم» وكلية أبوظبي للإدارة تستقطبان قادة التكنولوجيا

كشفت أكاديمية بولينوم للذكاء الاصطناعي وكلية أبوظبي للإدارة، عن القائمة العالمية للمدربين المشاركين في الدورة الثانية من برنامج الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي (CAIO)، والتي شهدت انضمام نخبة من قيادات الشركات المرموقة، مثل «إنفيديا»، «مبادلة»، «بي سي جي»، «جي42»، و«إيه آي71»، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات البحثية البارزة.

صُمّم هذا البرنامج المكثف، الذي يُعقد في أبوظبي خلال الفترة من 10 إلى 21 أبريل 2026، استجابةً للحاجة المتزايدة لدى الحكومات والشركات الكبرى إلى توفير مشهد قيادي منظم في مجال الذكاء الاصطناعي. يهدف البرنامج إلى تزويد كبار مسؤولي الذكاء الاصطناعي والمديرين التنفيذيين بأطر الحوكمة، ونماذج التشغيل، وهياكل صنع القرار اللازمة لقيادة الذكاء الاصطناعي، على المستويين التنظيمي والوطني.

برنامج متخصص

وقال ألكسندر خانين مؤسس مجموعة بولينوم: «أكدت الدورة الأولى رؤيتنا طويلة الأمد، والتي تتناول دور مسؤولي الذكاء الاصطناعي، وما يتطلبه ذلك من وجود برنامج متخصص مصمم للارتقاء بقيادة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. لقد وصل المديرون التنفيذيون إلى أبوظبي، وغادروا باستراتيجيات عملية، بدأوا بتطبيقها على أرض الواقع. حيث أصبحت الأدوات جاهزة الآن، بحلول عام 2027، من المتوقع أن يُوجّه الذكاء الاصطناعي نصف قرارات الأعمال عالمياً. أما حالياً، ينصبّ التركيز على تزويد المؤسسات بالإطار اللازم لتنفيذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بثقة، حيث تستند الدورة الثانية إلى هذا الزخم، من خلال تقديم منهج مُحسّن، ومشاركة المنظور العالمي الجديد».

الدفعة الأولى

وعلّق الدكتور طيب كمالي رئيس مجلس إدارة كلية أبوظبي للإدارة، قائلاً: «أكّدت الدفعة الأولى من المشاركين مستوى الطلب الذي توقعناه، إذ يُدرك كبار المسؤولين التنفيذيين في المنطقة، أهمية وجود استراتيجية الذكاء الاصطناعي وصعوبة تفويضها. يستمر البرنامج في التطور، مُقدّماً تجربة تفاعلية تُزوّد القادة بالمهارات والرؤى اللازمة لإدارة تبنّي الذكاء الاصطناعي بنجاح، وتحويل الإمكانات التكنولوجية إلى تأثير ملموس على الأعمال».

واستقطبت الدورة الأولى من برنامج الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي (CAIO)، والتي عُقدت في شهر نوفمبر 2025 في كلية أبوظبي للإدارة، 35 من كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة التكنولوجيا. خلال الدورة، أكمل المشاركون 10 وحدات دراسية، غطّت استراتيجية الذكاء الاصطناعي، البنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي، وأطر الحوكمة، الأنظمة الوكيلة، معالجة اللغة العربية، استراتيجية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ومنهجية نشره في المؤسسات، بالإضافة إلى زيارات ميدانية إلى مجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة، ومراكز بيانات خزنة التابعة لشركة «كور42»، وشركة «أدنوك»، فضلاً عن جلسات نقاش مع كبار المسؤولين التنفيذيين وصُنّاع السياسات.

نقلة نوعية

وقالت الدكتورة نورة الظاهري رئيسة مجلس إدارة شركة «دي إن إيه» للاستثمارات: «من المُتوقع أن يُحدث الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في أساليب العمل، لهذا يُعدّ برنامج الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي (CAIO) فريداً من نوعه، فهو يُتيح لنا التواصل مباشرةً مع مُبتكري الذكاء الاصطناعي وخبرائه وقادته، ما يُعطينا نظرة ثاقبة على التحديات الحقيقية والتطورات المُتسارعة في هذا المجال. إنها لحظة تاريخية بكل معنى الكلمة، والبقاء في الصدارة أمرٌ بالغ الأهمية، فمن أهم الدروس المُستفادة، أن هذا المجال دائم التغيّر، لذا، يجب علينا تعزيز معارفنا باستمرار، وتحديث فرقنا باستمرار».

وتضم قائمة المُدرّبين المُعتمدين للدفعة الثانية، نخبة من أبرز الشخصيات في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية، من مختلف المجالات، ويستمر برنامج الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي (CAIO) المكثف، لمدة عشرة أيام، ويتضمن عشر وحدات دراسية، ندوات تنفيذية، ورش عمل تطبيقية، ورش عمل حول نماذج التشغيل، وزيارات ميدانية لمؤسسات الذكاء الاصطناعي في الإمارات.