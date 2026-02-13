مصرف عجمان يفتتح فرعاً جديداً في الفجيرة

أعلن مصرف عجمان افتتاح فرعه الجديد في إمارة الفجيرة، بما يدعم توجهه نحو تقديم خدمات مصرفية تستجيب لتطلعات المتعاملين، والاستجابة لاحتياجاتهم المتغيرة من خلال خدمات مصرفية متاحة، ومرتكزة على خدمة المجتمع.

وقال محمد مرداس، رئيس إدارة المبيعات والفروع في مصرف عجمان: «يعكس توسّعنا في الفجيرة نهج مصرف عجمان في مواءمة حضوره مع تطلعات المتعاملين، من خلال حلول مصرفية متاحة وفعّالة، تحافظ على أعلى معايير الجودة والثقة». ويعتمد فرع الفجيرة آلية خدمة حديثة تركّز على كفاءة التجربة، مدعومة بحلول رقمية تعزّز سهولة الاستخدام وسرعة الوصول.

قال إسماعيل عبدالله الرئيسي، مدير فرع مصرف عجمان في الفجيرة: «يعكس افتتاح فرع الفجيرة التزام مصرف عجمان بتطوير حضوره بما يدعم متطلبات المتعاملين في الإمارة. ويسعى المصرف إلى توفير بيئة مصرفية تتسم بسهولة الوصول، وتعزّز الثقة، وتلبّي احتياجات الأفراد والأعمال في الفجيرة بمرونة وكفاءة».

ومع افتتاح فرع الفجيرة، ترتفع شبكة فروع مصرف عجمان إلى 11 فرعاً في مختلف أنحاء دولة الإمارات.