فنزويلا تمنح شركتين أمريكية وإسبانية امتيازات نفطية جديدة

تعتزم فنزويلا منح المزيد من مناطق إنتاج النفط لشركتي شيفرون الأمريكية وريبسول الإسبانية، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاضطلاع الشركات الخاصة بمهمة إعادة بناء قطاع الطاقة في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن المسؤولين في كاراكاس يتجهون إلى تخصيص مناطق الاستكشاف والإنتاج خلال هذا الأسبوع.

وكان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت وصل إلى فنزويلا أول أمس الأربعاء لإجراء تقييم مباشر لصناعة النفط في البلاد، في زيارة تؤكد الدور الذي تتصوره الحكومة الأمريكية لنفسها في إعادة إنعاش قطاع الطاقة المتداعي في فنزويلا.

وتأتي زيارة رايت في وقت تواصل فيه إدارة ترامب رفع بعض العقوبات للسماح للشركات الأجنبية بالعمل في فنزويلا والمساهمة في إعادة بناء أهم صناعة في البلاد.

وجاء ذلك بعد صدور قانون فنزويلي الشهر الماضي يفتح قطاع النفط أمام الاستثمارات الخاصة، وهو تغير عن المبدأ الذي تبنته الحركة الاشتراكية الحاكمة للبلاد لأكثر من عقدين.

وصرح رايت في مقابلة مع شبكة تليفزيون بلومبرغ أن الولايات المتحدة سوف تصدر تصاريح إضافية "قريبا" بحيث تستفيد شركات مثل شيفرون من زيادة بنسبة تصل إلى 30% في حجم الانتاج في غضون الشهور الـ18 إلى الـ24 المقبلة.

وقال رايت: "سوف يتم تمكين شيفرون من تنمية أعمالها هنا بشكل كبير، فهي أكبر منتج في فنزويلا اليوم، وسوف يكون بمقدورها توسيع احتياطياتها وأعمالها"، مضيفا: "إنها مجرد واحدة من بين شركات عديدة، ولكنها ستكون شركة كبيرة".