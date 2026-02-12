عبدالله بن طوق : الإمارات بوابة عالمية رئيسية لصناعة الفرص الاستثمارية المستدامة

أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة أن اقتصاد الإمارات يواصل تحقيق نمو قوي ومتسارع مدعوماً برؤية قيادية واضحة وتشريعات مرنة ومتطورة وبيئة أعمال تنافسية تعد من الأفضل عالمياً. وقال معاليه في تصريحات على هامش فعاليات "إنفستوبيا - الشركاء" : التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد الوطني بما يزيد على 5% خلال العام الجاري إلى جانب نمو يتجاوز 5.5% في القطاعات الاقتصادية غير النفطية لتسجل 78% في الناتج المحلي الإجمالي بما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وتنوع محركات نموه.وأوضح معاليه أن هذا الأداء الإيجابي يأتي بفضل الرؤية الإستراتيجية الواضحة للدولة والتحديث المستمر للتشريعات والسياسات الاقتصادية، حيث شهدت منظومة الأعمال تحديث أكثر من 40 قانوناً وتشريعاً خلال السنوات الماضية ما أسهم في تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار.

الشركات المسجلة

وأشار معاليه إلى النمو اللافت في عدد الشركات المسجلة في السجل الاقتصادي الوطني إذ ارتفع من نحو 650 ألف شركة قبل خمس سنوات إلى أكثر من 1.45 مليون شركة حالياً في مؤشر واضح على جاذبية الدولة للشركات والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، متوقعاً أن يصل عدد الشركات إلى مليوني شركة بحلول عام 2031. وأكد معاليه أن توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز سهولة ممارسة الأعمال واعتماد سياسات وتشريعات مرنة لا سيما قانون الشركات أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات منصةً عالمية للشركات العائلية التي تتخذ من الدولة مقراً رئيسياً لإدارة استثماراتها وعملياتها حول العالم.ولفت معالي عبدالله بن طوق المري إلى أن النسخة الخامسة من "إنفستوبيا" تركز على تحولات الاستثمارات العالمية، مؤكداً أن الإمارات باتت بوابة عالمية رئيسية لصناعة الفرص الاستثمارية المستدامة والتوسع الخارجي حيث استقطبت خلال عام 2024 أكثر من 45 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الخامسة

اعلنت "إنفستوبيا - الشركاء" إطلاق نسختها الخامسة "إنفستوبيا 2026" في أبوظبي تحت شعار "خلق الفرص في عصر اقتصادي جديد" خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل من العام الحالي، وتستهدف استقطاب قطاع عريض من القادة والوزراء والمسؤولين الحكوميين ورواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم. وشهدت فعالية "إنفستوبيا - الشركاء" الإعلان عن تولي معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، منصب الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"؛ ومحمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، منصب رئيس إنفستوبيا، في خطوة تعكس الحوكمة الجديدة لإنفستوبيا، وتعزيز الاستفادة من الخبرات الإماراتية القوية لتعزيز فرص الاستثمار والتوسع في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، وبما يعزز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويدعم تحقيق رؤية ومستهدفات "إنفستوبيا"، والرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.

وتوجه معالي عبدالله بن طوق، بالتهنئة لمعالي محمد السويدي و محمد الهاوي على توليهما منصبيهما الجديدين في "إنفستوبيا"، مؤكداً أن وزارة الاستثمار تمثل شريكاً رئيسياً في دعم حضور "إنفستوبيا" على المستوى العالمي، وتعزيز بناء الشراكات الحيوية والمثمرة بالتعاون مع الحكومات ومجتمعات الأعمال.

فصل جديد

وقال معالي محمد السويدي، وزير الاستثمار، والرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا": "يمثّل هذا اليوم بداية فصلٍ جديد في مسيرة "إنفستوبيا"، مع اعتمادها كمنصةٍ مشتركةٍ بين وزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد والسياحة. وقد أدّت «إنفستوبيا» دوراً محورياً في تعزيز منظومة الاستثمار في الإمارات، وأرست مكانتها منصةً عالميةً للحوار وبناء الشراكات".

وأضاف معاليه: "خلال السنوات الماضية، جمعت آلاف المشاركين، وساهمت في إبرام أكثر من أربعين اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم في قطاعات الاقتصاد الجديد، إلى جانب دورها في ربط رؤوس الأموال العالمية بالفرص ذات الإمكانات العالية".وتابع معاليه: "في ظل هذا النهج الاستراتيجي التعاوني الجديد، تتعزّز مواءمة أولوياتنا الاستثمارية والاقتصادية بصورة أوثق، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار، ويرسّخ في الوقت ذاته دور "إنفستوبيا" بوصفها محفّزاً للشراكات العالمية".

وقال معالي عبدالله بن طوق: "يشهد العالم تحولات مستمرة في تدفقات رأس المال وتغيرات اقتصادية متواصلة، ومن هذا المنطلق، نحرص من خلال "إنفستوبيا" على مواصلة استشراف اتجاهات الاستثمار المستقبلية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعزيز جاذبية الإمارات للمستثمرين ورجال الأعمال من خلال الاستفادة من مقومات بيئة الأعمال في الدولة والممكنات المتاحة للاستثمار، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للأعمال والاقتصاد الجديد".

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "إن النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات واتساع حضورها على الساحة العالمية، تقوده قيادات تدرك تماماً أهمية الحوار الدولي والشراكات الاستراتيجية. وبصفتها لاعباً وطنياً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الدفاعية، تستفيد ايدج من منصات مثل إنفستوبيا التي توفّر بيئات أعمال محفّزة في أسواق رئيسية، تتيح للجهات الوطنية استكشاف وتعزيز فرص الاستثمار الاستراتيجي داخل الدولة وخارجها، والاستفادة الكاملة من تنوع حلولنا وقدراتنا الإنتاجية ومنظوماتنا المتطورة".

3 مسارات

وتركز "إنفستوبيا 2026" على 3 مسارات رئيسية تشمل ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والاقتصاد الجديد والشراكات، ورأس المال العالمي وتدفقاته، من خلال جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تغطي الابتكار، الذكاء الاصطناعي، التمويل المؤثر، والتقنيات المستقبلية. كما تتضمن هذه النسخة إقامة مجموعة واسعة من منتديات الأعمال والطاولات المستديرة، وبرامج تفاعلية مثل مسابقات العروض التقديمية، والجولات الثقافية، إلى جانب منح جوائز لرواد الأعمال المميزين والمبتكرين الذين يشكلون الجيل القادم من قادة الاقتصاد العالمي.

المستقبل

وشهدت الفعالية جلسة حوارية وزارية حول الرؤى والتوجهات الجديدة لإنفستوبيا ودورها في تحفيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمستدامة، وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، وتحفيز الابتكار. وسلطت جلسة أخرى ضمن الفعالية الضوء على الدور الحيوي لـ "إنفستوبيا" في استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال، وكذلك مساهمتها الفاعلة في دعم رؤية الدولة لتعزيز نمو قطاعات الاقتصاد الجديد، وتوفير بيئة أعمال متكاملة تدعم نمو المشاريع الناشئة، وتشجع الابتكار وريادة الأعمال.