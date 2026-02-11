3.16 مليارات درهم أرباح "أدنوك للإمداد والخدمات" في 2025

أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي" نتائجها المالية للعام 2025؛ حيث وصلت إيراداتها إلى 18.42 مليار درهم بزيادة 41% على أساس سنوي، وهو ما يعود إلى الطلب القوي من السوق، والأداء التشغيلي المتميز، والتوسع المستمر في قطاعات عمل الشركة الرئيسية ومجالات النمو.

وتمثّل الإيرادات المتعاقد عليها على الأمد الطويل والمتكررة أكثر من 60% من الإيرادات المجمعة لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" والمشروعات المشتركة مع شركة "إيه دبليو للملاحة"، ما يعزز وضوح مسار نمو الأرباح والقدرة على مواجهة تقلبات السوق.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 5.56 مليار درهم مع الحفاظ على هامش ربح بنسبة 30%، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 3.16 مليار درهم.

وتؤكد النتائج التطوّر المستمر لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" إلى شركة رائدة عالمياً، مدعومة بنموذج أعمال متنوع ومرن ونهج منضبط في توظيف رأس المال.

وواصلت الشركة تسجيل زخم قوي خلال الربع الأخير من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 35% على أساس سنوي لتصل إلى 4.36 مليار درهم.وسجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الفترة نمواً بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 1.43 مليار درهم، بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 29% على أساس سنوي ليصل إلى 852 مليون درهم وهو ما يؤكد تحسن الأداء في قطاع الشحن ومواصلة تسجيل أداء قوي عبر محفظة أعمال الشركة.

وقال القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، إن عام 2025 شكل محطة محورية في مسيرة الشركة، التي عززت التركيز على التميز في خدمة العملاء، وحققت أداءً مالياً غير مسبوق، مع خلق قيمة كبيرة للمساهمين، فيما سجلت نمواً عبر جميع قطاعات عملها، ووسعت نطاق أعمالها ليشمل مجالات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز حضورها الدولي، لافتا إلى أن الاستحواذ على شركة "نافيغ 8" أسهم في الارتقاء بمكانة "أدنوك للإمداد والخدمات" من قوة إقليمية متميزة إلى ريادة عالمية في القطاع.