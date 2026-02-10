شراكة بين بنك أم القيوين الوطني و«ديار» لتقديم حلول تمويل

أبرم بنك أم القيوين الوطني وشركة «ديار» للتطوير اتفاقية استراتيجية، لتقديم حلول تمويل سكني لمشتري وحدات «آية بيتش فرونت ريزيدنسز»، أول مشروع سكني تطلقه «ديار» في أم القيوين. وتهدف الشراكة إلى تسهيل تملك المنازل، وتعزيز فرص الاستثمار ضمن المشروع الجديد المطل على الواجهة البحرية، بما يدعم الطلب على المشاريع السكنية عالية الجودة في الإمارة، ويعكس التزام بنك أم القيوين الوطني بدعم النمو المستدام للقطاع العقاري.

وبموجب الاتفاقية سيقدم بنك أم القيوين الوطني حلول تمويل ورهوناً عقارية تنافسية للعملاء المؤهلين الراغبين في شراء وحدات ضمن مشروع «آية بيتش فرونت ريزيدنسز»، مع خيارات مرنة، تتماشى مع احتياجات المستخدمين والمستثمرين على حد سواء.

وتنسجم هذه الاتفاقية مع استراتيجية بنك أم القيوين الوطني الهادفة إلى دعم قطاع العقارات في الإمارات، من خلال التمويل المسؤول، كما تعزز رؤية شركة «ديار» في تطوير مشاريع سكنية متميزة في مواقع واعدة ذات إمكانات نمو عالية.

وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني: «تعكس شراكتنا مع ديار للتطوير الدور الذي يقوم به بنك أم القيوين الوطني شريكاً مالياً موثوقاً في دعم المشاريع العقارية النوعية، وتوسيع فرص تملك المنازل في إمارة أم القيوين ودولة الإمارات بشكل عام. ومن خلال تقديم حلول تمويل تنافسية لمشروع «آية بيتش فرونت ريزيدنسز» نهدف إلى إتاحة الفرصة للراغبين في الاستمتاع بنمط الحياة على الواجهة البحرية، فضلاً عن المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية على الأمد الطويل لإمارة أم القيوين».

وقال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار» للتطوير: «تمثل شراكتنا مع بنك أم القيوين الوطني خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز خيارات التمويل لمشروع «آية بيتش فرونت ريزيدنسز»، ما يؤكد حرصنا على وضع عملائنا في صميم اهتماماتنا، ولا تقتصر هذه الشراكة على تبسيط إجراءات التمويل فحسب، بل تعكس أيضاً التزامنا الراسخ بدعم النمو المستدام في سوق العقارات».