479.9 مليون درهم أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» في 2025

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عن تحقيق نتائج مالية قوية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2025، وذلك بفضل النمو المستمر في مختلف قطاعات الأعمال الأساسية. وارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى 533.1 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 14.3%، فيما بلغت الأرباح بعد الضريبة 479.9 مليون درهم بنمو 14.4%.

وبلغ إجمالي الأصول على مستوى المجموعة 10.4 مليارات درهم، فيما سجل إجمالي حقوق المساهمين 3.7 مليارات درهم، مما يعكس قوة الميزانية العمومية وثبات الوضع المالي. وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 8.5 ملايين درهم، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 13.4%. فيما بلغت النسبة المجمعة للشركة 93.2%، ما يظهر مدى فعالية منهجية الاكتتاب التي تعتمدها الشركة وقوة أدائها التشغيلي.

وأحرزت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تقدماً ملحوظاً في عدد من المبادرات الاستراتيجية بما يتوافق مع أولوياتها في تحقيق النمو والتنوع والتنمية الوطنية. كان أبرزها توقيع شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع «أليانز تريد» في الشرق الأوسط بهدف تعزيز الوصول إلى حلول تأمين الائتمان التجاري في مختلف أنحاء الإمارات. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز عروض منتجاتنا وتمكين الشركات من تحسين إدارة مخاطر الائتمان، وحماية التدفقات النقدية، واغتنام فرص النمو بثقة أكبر، يدعمها في ذلك خبرة "أليانز تريد" العالمية المتقدمة في إدارة مخاطر الائتمان والبيانات السوقية الواسعة.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: يظهر أداء الشركة قوة استراتيجيتنا على المدى الطويل والتزامنا بمواءمة نمو المجموعة مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ورؤيتها الاقتصادية. وتواصل الشركة البناء على أعمالها الأساسية من خلال التوسع المنضبط والحوكمة الرشيدة والتركيز الكبير على تنمية المواهب الوطنية. ويعكس فوزنا بجائزة "نافس" هذا التوجه الاستراتيجي ومساهمتنا في تحقيق أهداف الإمارات المتمثلة في النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية.