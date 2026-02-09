طلعت مصطفى وEEP المدعومة من هيرميس تطلقان جامعة خاصة في نور سيتي

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى (TMG)، ومنصة مصر للتعليم (EEP)، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي لتأسيس جامعة خاصة داخل نور سيتي (نور)، أحد المشروعات العمرانية المتكاملة التي تطورها مجموعة طلعت مصطفى بشرق القاهرة.

وسيتم تطوير الجامعة الجديدة على قطعة أرض مخصصة داخل مشروع نور، لتقديم تعليم عالي الجودة عبر مجموعة متنوعة من الكليات، مدعومة بشراكات واعتمادات أكاديمية دولية. ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي الخاص في القاهرة الكبرى، ولا سيما في شرق القاهرة، التي تشهد نمواً سكانياً قوياً، وارتفاعاً في مستويات الدخل، إلى جانب محدودية عدد الجامعات الخاصة المتميزة.

تضم محفظة التعليم الخاصة بمنصة مصر للتعليم (EEP) حالياً 23 مدرسة وحضانة منتشرة في أنحاء مصر، تقدم خمسة مناهج تعليمية (البريطاني، والأمريكي، والبكالوريا الدولية، والمونتيسوري، والوطني) لأكثر من 15 ألف طالب مسجل، وسلاح التلميذ، المطور الرائد للمحتوى التعليمي في مصر، والذي يخدم ما بين 3 إلى 4 ملايين طالب سنوياً.

وتمثل هذه الشراكة دخول منصة مصر للتعليم (EEP) إلى قطاع التعليم العالي سريع النمو، كما تبني على التعاون الناجح بين منصة مصر للتعليم ومجموعة طلعت مصطفى، والذي يشمل حالياً خمس مدارس تخدم حالياً نحو 9 آلاف طالب عبر المجتمعات العمرانية المتنامية التابعة لمجموعة طلعت مصطفى في مدينتي والرحاب. وقد حققت هذه الأصول أداءً تشغيلياً قوياً، بما يعكس التزام الطرفين المشترك بتقديم تعليم عالي الجودة داخل مجتمعات مجموعة طلعت مصطفى.

وأكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع منصة مصر للتعليم يأتي في إطار رؤية المجموعة لتقديم نموذج متكامل للمدن الذكية المستدامة والمتطورة، مشيراً إلى أن تأسيس جامعة خاصة داخل مدينة نور يمثل خطوة محورية في دعم قطاع التعليم الجامعي والاستثمار في بناء الإنسان وصناعة المستقبل وخدمة المجتمع في كافة المجالات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورفع جودة الخدمات التعليمية.

وأضاف أن إنشاء الجامعة الجديدة يأتي ضمن حزمة الخدمات المتكاملة التي تحرص مجموعة طلعت مصطفى على توفيرها داخل مدينة نور – على غرار كافة مدن المجموعة - بما يضمن تقديم خدمات تعليمية متميزة وفق أحدث المعايير العالمية، ويسهم في خلق بيئة تعليمية متطورة تخدم سكان المدينة والمناطق المحيطة بها، وتعزز من مكانة مدينة نور كوجهة متكاملة للحياة العصرية.

ومن جانبه، علّق كريم موسى، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس، إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة، قائلاً: «نحن متحمسون لدخول قطاع التعليم العالي بالشراكة مع شريكنا العريق ذي السمعة المرموقة، مجموعة طلعت مصطفى. وتمثل هذه الشراكة محطة محورية في مسيرة منصة مصر للتعليم، حيث تستكمل منظومتنا التعليمية المتكاملة التي تمتد من مرحلة ما قبل رياض الأطفال وحتى التعليم قبل الجامعي، إلى جانب المحتوى التعليمي، ومنصات التعليم الرقمية، وخدمات النقل المدرسي. ومن خلال البناء على القاعدة القوية لمنصة مصر للتعليم في مراحل ما قبل التعليم الجامعي والاستفادة من منصتنا المتكاملة وقدراتنا التشغيلية، ستستفيد الجامعة من شبكة مدارسنا المتنامية لتعزيز ودعم معدلات الالتحاق على المدى الطويل، مع تمكيننا من تقديم تعليم جامعي عالي الجودة وملائم لاحتياجات سوق العمل. كما تمثل هذه الخطوة تقدماً مهماً على طريق إدراج منصة مصر للتعليم في أسواق المال، مدعومة بشراكة استراتيجية طويلة الأجل مع مجموعة طلعت مصطفى».