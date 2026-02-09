«أراضي دبي» و«سيكوند سنتشري فنتشرز» تطلقان برنامج «ريتش مينا»

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالشراكة مع «سيكوند سنتشري فنتشرز»، الذراع الاستثمارية الاستراتيجية للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، عن إطلاق برنامج «ريتش مينا 2026»، وهو برنامج يهدف إلى تسريع نمو الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العقارات. جاء هذا الإعلان ضمن فعاليات «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026»، الحدث العالمي الرائد في مجال تكنولوجيا العقار، حيث تميز البرنامج بعرض الشركات المشاركة ومبادراتها في المعرض.

جاء هذا الإعلان ضمن فعاليات «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026»، حيث تميز البرنامج بعرض الشركات المشاركة ومبادراتها في المعرض. وبرنامج «ريتش مينا 2026» هو امتداد إقليمي لأول شبكة «ريتش» عالمية، ويهدف إلى دعم وتسريع الشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً في قطاع التكنولوجيا العقارية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتماشى البرنامج مع أهداف استراتيجية الاقتصاد الرقمي للإمارات، وأجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في منظومة العقار.

ويستمر البرنامج لمدة ثمانية أشهر، ويقدم للشركات المشاركة إطار عمل قوي، تمويلاً إجمالياً يتجاوز مليون دولار، دعماً من مرشدين متخصصين، شبكة علاقات واسعة وفرص وصول للمستثمرين العالميين، كما يوفر البرنامج دعماً طويل الأمد لخريجيه وإمكانات توسيع نطاق الأعمال داخل السوق المحلي والإقليمي والدولي.

وقال ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: يسهم برنامج «ريتش مينا 2026» بشكل مباشر في تحقيق أهداف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، واستراتيجية العقار 2033، من خلال دعم الشركات الناشئة التي تبتكر حلولاً تكنولوجية لخدمة المواطنين والمقيمين وتعزيز منظومة العقار في دبي والشرق الأوسط.

من جهته، قال صديق فريد، مدير عام «ريتش مينا»: يجمع هذا البرنامج النفوذ الاستراتيجي والدعم المالي لتحفيز الابتكار في قطاع العقارات. وبفضل دعم دائرة الأراضي والأملاك و«سيكوند سنتشري فنتشرز» وخبراء عالميين فإن الشركات المشاركة لديها فرصة حقيقية للنمو وتحقيق إنجازات عالمية.

وقالت ديف جارلاند، الشريك الإداري في «سيكوند سنتشري فنتشرز»: أصبح سوق العقار في الشرق الأوسط، وعلى رأسه دبي، مركزاً حيوياً لأفكار التكنولوجيا الابتكارية. وإن توسيع برنامج «ريتش» لدعم الشركات في هذه المنطقة سيسهم في دفع هذه الأفكار نحو العالمية.