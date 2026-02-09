الدرجة السياحية تمثل 84% من حجوزات السفر على «طيران الإمارات»

سجلت «طيران الإمارات» نمواً ملحوظاً في حجوزات السفر العائلي على مدى 12 شهراً الماضية، ما جسّد مكانتها ضمن صدارة الناقلات الجوية الدولية المفضلة لسفر العائلات.

وتظهر أرقام الحجوزات أن الدرجة السياحية استأثرت بنسبة 84% من إجمالي حجوزات السفر على متن رحلات الناقلة، وأن حجوزات المجموعات والعائلات 64% شكّلت من إجمالي المسافرين في هذه الدرجة، وأن شهر يناير، هو ذروة موسم السفر للعائلات.

وكشفت الإحصائيات أيضاً أن مسافري الدرجة السياحية، يميلون في الغالب إلى حجز رحلاتهم مبكراً، حيث تم حجز أكثر من 65% من رحلات المجموعات قبل 3 أشهر على الأقل من موعد السفر، بينما تم حجز أكثر من 65% من رحلات العائلات قبل شهرين على الأقل من موعد السفر. وكانت الوجهات الأكثر تفضيلاً لسفر المجموعات هي دبي، جدة، المدينة المنورة، إسطنبول، وروما، بينما كانت الوجهات الأكثر تفضيلاً لسفر العائلات هي دبي، بانكوك، جدة، مالي، وموريشيوس.

وفي عام 2026، الذي تحتفي فيه الإمارات بـ«عام الأسرة»، تظهر مؤشرات الحجوزات المبكرة لرحلات «طيران الإمارات» إلى أن حجوزات العائلات تتزامن مع العطلات المدرسية، حيث تُجرى حجوزات عطلتي الربيع والصيف في يناير، مع إجراء دفعة أخرى من الحجوزات الخاصة بموسم الصيف في وقت لاحق.

الدرجة السياحية

استثمرت «طيران الإمارات» التي تشغل واحدة من أكبر شبكات الرحلات طويلة المدى في العالم، بشكل مكثف في تعزيز تجربة السفر بالدرجة السياحية، من خلال ترسيخ معايير متفوقة جديدة في مختلف جوانب رحلات المسافرين. ويكمن تميز تجربة السفر بالدرجة السياحية في «طيران الإمارات» في اتساق هذه المعايير ونطاقها الواسع على ما يقارب 500 رحلة تسيرها الناقلة يومياً، تجسيداً لوعد الناقلة بالسفر بـ«تميّز دائم» الذي يُمثل جوهر علامة «طيران الإمارات».

الرحلات الطويلة

تشغل «طيران الإمارات» أسطولاً ضخماً من الطائرات عريضة البدن، يضم طائرات الإيرباص A380 و A350 وبوينج 777، ما يتيح لعملاء الدرجة السياحية التمتع بميزة السفر على متن طائرات مصممة لتوفير أعلى مستويات الراحة على الرحلات الطويلة بدلاً من طائرات الرحلات القصيرة ذات الكثافة العالية. ويتيح ذلك للعائلات التمتع براحة المقصورات والممرات الأوسع، والخزائن العلوية الأكبر للأمتعة اليدوية، وتدفق الهواء الأفضل داخل المقصورة.

وحرصت «طيران الإمارات» على تجهيز أحدث طائراتها من طراز إيرباص A350 بمقصورة فسيحة فائقة الحداثة للدرجة السياحية تضم ما يصل إلى 259 مقعداً مريحاً بتوزيع 3-3-3، مجهزة بمساند رأس جديدة قابلة للتعديل بستة اتجاهات، وشاشات شخصية عالية الوضوح مقاسها 13.3 بوصة لمشاهدة أحدث الأفلام والبرامج التلفزيونية، بالإضافة إلى مقابس شحن سريع للهواتف والأجهزة الإلكترونية، ومساحة تخزين علوية أكبر للأمتعة الشخصية، كما تمتاز المقصورة برحابتها وأسقفها العالية، ووجود دورات مياه مميزة ذات تصميم عصري.

وخضعت العديد من طائرات الناقلة لبرنامج تحديث بقيمة 5 مليارات دولار، شمل تحديث المقاعد والتصميمات الداخلية بالكامل، مع استخدام تصميم عصري أنيق وتسهيلات تعزز الراحة والاسترخاء على متن الطائرة.

أولوية الصعود

كما توفر «طيران الإمارات» أولوية الصعود إلى الطائرة للعائلات في جميع المطارات الدولية، مما يمنح الأطفال وقتاً إضافياً للاستقرار في مقاعدهم، بالإضافة إلى الالتزام بسياسة جلوس أفراد العائلات معاً. وإلى جانب ذلك توفر الناقلة العديد من التسهيلات للعائلات لضمان تمتعها برحلة سلسة ومريحة، بما في ذلك إمكانية حجز الآباء مقاعد تقع بجوار أسرّة الأطفال المخصصة للرضّع الذين تبلغ أعمارهم عامين أو أقل ويقل وزنهم عن 11 كيلوغراماً، ليتاح لهم النوم براحة طوال الرحلة. كما يمكن للوالدين إحضار مقاعد سيارة معتمدة على متن الطائرة لمزيد من الأمان والراحة.

وتتمتع «طيران الإمارات» بسجل حافل في مجال الأمتعة، حيث تتعامل مع ما يقرب من 3 ملايين حقيبة شهرياً، وبنسبة نجاح 99.9% في مناولة الأمتعة من مركزها في دبي، مما يجعلها الناقلة الأفضل أداءً في هذا المجال على مستوى العالم، حيث تصل 99.9% من جميع الأمتعة القادمة من دبي أو العابرة عبرها إلى أصحابها في الوقت المحدد، وإلى الوجهة الصحيحة. يُعدّ معدل «سوء التعامل مع الأمتعة» لدى «طيران الإمارات»، والذي يُعرّف بأنه «تأخر الأمتعة أو فقدانها أو ضياعها»، منخفضاً للغاية، حيث يبلغ 1.8 لكل 1000 في مركز دبي الرئيسي، أي أقل بنحو 30 مرة من بعض الناقلات الجوية الأخرى.

طواقم ضيافة

ينحدر أفراد طواقم الخدمة في «طيران الإمارات» من أكثر من 140 جنسية ويتحدثون أكثر من 70 لغة، تماشياً مع طبيعة شبكة خطوطها العالمية وعملائها متعددي الثقافات. ويركز التدريب عالمي المستوى الذي يتلقاه أفراد طواقم الخدمة على مجالات السلامة واتساق مستويات الخدمة ورعاية المسافرين من مختلف الثقافات. ولجعل السفر أكثر راحة لعملاء الدرجة السياحية، يتبع طاقم ضيافة «طيران الإمارات» إجراءات خدمة منظمة وواضحة، مصممة بخبرة لضمان تمتع المسافرين برحلات متميزة على الدوام. ويشمل ذلك التخطيط الدقيق لتوقيت تقديم الطعام وتغييرات إضاءة المقصورة، وتوفير جولات إضافية من المياه في الرحلات الطويلة، وإجراء فحوصات منتظمة لراحة المسافرين.

الوجبات

تقدّم «طيران الإمارات» وجبات ومشروبات مجانية للعملاء على الدرجة السياحية، بغض النظر عن طول الرحلة. ويتم تطوير قوائم الوجبات لتتناسب مع المطابخ الإقليمية وتفضيلات الوجبات على الرحلات لكل وجهة، حيث تُحضر الوجبات طازجة، ويتم تعديل قوائم الوجبات للرحلات المغادرة والقادمة.وتندرج جميع الخدمات المقدمة على متن «طيران الإمارات» في الدرجة السياحية ضمن سعر التذكرة، ما يخفف الأعباء عن العائلات ويمنحهم تجربة سفر أكثر راحة من دون الحاجة إلى إجراء أي مشتريات إضافية على متن الطائرة.

تجربة ترفيهية

يُعتبر نظام ice الترفيهي على متن طائرات «طيران الإمارات» من أكثر أنظمة الترفيه تميزاً وشمولاً في عالم الطيران التجاري، وقد حصد العديد من الجوائز العالمية الرفيعة كما يحتل باستمرار مراكز متقدمة في استطلاعات رأي المسافرين بفضل تضمنه 6500 قناة من المحتوى المتميز عالي الجودة، إذ ينفرد نظام ice بتضمنه أكبر مكتبة ترفيهية في الأجواء في العالم، ما يتيح تلبية مختلف الاهتمامات والأذواق، حيث يضم على سبيل المثال لا الحصر أكثر من 3000 فيلم عالمي بـ 50 لغة، وأكثر من 200 فيلم وثائقي، وأكثر من 150 فيلماً ومسلسلاً عربياً، وأكثر من 300 فيلم من بوليوود وجنوب آسيا.

الواي فاي

وتعمل «طيران الإمارات» حالياً على إحداث نقلة نوعية في خدمة الواي فاي على متن طائراتها من خلال تقنية ستارلينك، وهي أحدث شبكة إنترنت فضائية في العالم. حيث توفر ستارلينك خدمات إنترنت فائقة السرعة ومستقرة بجودة عالية على ارتفاع 40 ألف قدم، مما يتيح لعملاء الدرجة السياحية التمتع مجاناً بإجراء البث المباشر، وإجراء مكالمات الفيديو مع الأصدقاء والعائلة، والعمل، والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويحصل عملاء الدرجة السياحية على متن الرحلات الطويلة حول العالم على حقائب مستلزمات شخصية مجانية، وهي مجموعة مميزة مصممة بالتعاون مع منظمة «متحدون من أجل الحياة البرية» United for Wildlife، تُسلط الضوء على أكثر أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض على كوكب الأرض. وتحتوي الحقائب على مستلزمات راحة للمسافرين تشمل جوارب ناعمة، قناع للعينين، سدادات أذن، وفرشاة ومعجون أسنان. وتقدم للعائلات التي تصطحب أطفالاً رضع مجموعة مستلزمات خاصة بالرضع تشمل حفاضات ومريلة ولوشن وحصيرة تغيير الحفاضات، ليظلّ أطفالهم الصغار منتعشين طوال رحلتهم.

دعم إضافي

في مطار دبي، توفر «طيران الإمارات» عربات أطفال مجانية للرضع والأطفال الصغار، لتوفير قدر أكبر من الراحة لهم. كما توفر منصات خاصة لإنجاز إجراءات سفر العائلات في مطار دبي خلال فترات الذروة، لضمان توفير تجربة سفر سريعة وسلسة لهم مع أقل قدر من الانتظار. وإلى جانب ذلك، تقدم «طيران الإمارات» خدمة مجانية للأطفال غير المصحوبين بذويهم، مخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً المسافرين بمفردهم، حيث يتولى مرافقتهم والإشراف عليهم أفراد طاقم متخصص من موظفي «طيران الإمارات» الأرضيين وطواقم الخدمة في الأجواء طوال رحلتهم. كما تتوفر صالة مخصصة للأطفال غير المصحوبين بذويهم، مزودة بألعاب فيديو، وخدمة واي فاي مجانية، وأرائك مريحة، حيث يمكنهم التمتع بتناول المشروبات والوجبات الخفيفة أثناء انتظار رحلتهم. كما توفر «طيران الإمارات» لذوي الاحتياجات الخاصة، مجموعة متكاملة من خدمات وأدوات الدعم، بدءاً من مركز السفر الشامل والميسر الجديد، الذي يضم كافة المعلومات اللازمة لتمتعهم بسفر شامل وميسر، وصولاً إلى مجموعة من المنتجات الحسية والألعاب المناسبة لجميع الأعمار، والتي يمكن لطاقم الطائرة توفيرها على متن الطائرة. وقد رسخت «طيران الإمارات» معايير متفوقة جديدة في توفير إمكانية الوصول للأشخاص من ذوي الهمم، كما تقدم أكثر من 600 فيلم مع ترجمة مكتوبة و200 فيلم مع وصف صوتي، للمسافرين الذين يعانون من ضعف البصر أو السمع.

مكافأة

تتيح «طيران الإمارات» لمسافري الدرجة السياحية وعائلاتهم فرصة الانضمام إلى برنامج سكاي واردز، الذي يُقدم لأعضائه مكافآت ومزايا لا مثيل لها. ويضم البرنامج أربع فئات للعضوية: الزرقاء، الفضية، الذهبية والبلاتينية، يوفر كل منها امتيازات حصرية. كما يُمكن للأعضاء كسب الأميال عن نفقاتهم ومشترياتهم من العديد من الشركاء، ثم استبدالها بمجموعة واسعة من المكافآت، بما في ذلك تذاكر السفر مع «طيران الإمارات» والناقلات الجوية الشريكة، وترقية درجة السفر، والإقامة في الفنادق، والتسوق، والتمتع بتجارب لا تُقدر بثمن. ويُمكن للأطفال من عمر سنتين إلى 17 سنة التسجيل في برنامج سكاي سيرفرز الخاص بمكافأة ولاء المسافرين الصغار، وكسب أميال سكاي واردز عن كل رحلة طيران مع «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، وتجميعها في حساب عائلي.