«دبي المالي العالمي» يعلن أول مشاريع التملك السكني في «زعبيل ديستركت»

كشف مركز دبي المالي العالمي عن مشروع «ذا ريزيدنسز»، أول مشروع سكني يتم إطلاقه ضمن المرحلة الأولى (المرحلة A) من مشروع «زعبيل ديستركت» – مركز دبي المالي العالمي التي تم الإعلان عنها أخيراً، في خطوة محورية من مسار تطور المركز كوجهة حضرية متكاملة. ويبدأ البيع الرسمي لوحدات مشروع «ذا ريزيدنسز» في 12 فبراير 2026، مع إتاحة التسجيل المسبق اعتباراً من الآن.

ويوفر «ذا ريزيدنسز» فرصة استثنائية للسكن في قلب التوسعة المرتقبة لمركز دبي المالي العالمي باعتباره أول مشروع سكني ضمن «زعبيل ديستركت». ويتمتع المشروع بموقع حيوي ضمن المرحلة الأولى، محاطاً بمجموعة من أبرز المقاصد الثقافية والترفيهية في المنطقة، من بينها «آرت بافيليون» الجناح الفني الفريد، وإسطبلات زعبيل التي تم تجديدها لتضم نخبة مختارة من متاجر التجزئة الراقية والمطاعم الفاخرة. كما يقع على مقربة منه أكبر مركز ابتكار في العالم «إنوفيشن هب»، بالإضافة إلى مجمع للذكاء الاصطناعي.

تعكس مساكن «ذا ريزيدنسز» - التي قامت شركة «دي آي إف سي للتطوير العقاري» بتطويرها والإشراف عليها - المعايير العالمية الدقيقة التي يشتهر بها المركز، والمتمثلة في جودة التنفيذ، والتخطيط التصميمي الدقيق. ويقدم المشروع باقة من الخيارات السكنية الراقية التي توائم بين متطلبات العمل ومقومات الرفاهية والثقافة، ليغدو وجهة تتكامل فيها الكفاءة المهنية وجودة الحياة.

يتكون المشروع من برجين سكنيين بتصميم أنيق، يضمان 463 وحدة سكنية، تتنوع بين شقق بغرفة أو اثنتين أو ثلاث غرف نوم، إلى جانب شقق «دوبلكس» و«بنتهاوس دوبلكس» رحبة. وتم إعداد التصاميم الداخلية للوحدات بما يتوافق مع متطلبات نمط الحياة الحضرية المعاصرة، مع التركيز على المساحات الواسعة، إذ تبدأ المساحات من نحو 846 قدماً مربعاً للشقق ذات غرفة النوم الواحدة، وتصل إلى نحو 4.489 قدماً مربعاً لدوبلكسات فاخرة من أربع غرف نوم ضمن مجموعة "بنتهاوس كوليكشن"، حيث تتميز الوحدات بإطلالات بانورامية آسرة على أفق دبي، وتشمل مشاهد متميزة لبرج خليفة. كما تتمتع بعض الوحدات السكنية بإطلالات مختارة باتجاه برج خليفة. وبمجرد الوصول إلى «ذا ريزيدنسز»، ينتاب السكان والزوار إحساس بالسكينة والرقي، حيث يتقدمه مدخل أنيق يزدان بستار مائي مهيب، ويفضي إلى مساحات اجتماعية رحبة ومظللة تجسد واحة حضرية هادئة في قلب المدينة.

محطة أساسية

وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات: «يمثل مشروع "ذا ريزيدنسز" أعلى مستويات الفخامة السكنية في "زعبيل ديستركت" – مركز دبي المالي العالمي، ويشكل محطة أساسية في مسار تطور المركز نحو ترسيخ مكانته وجهة متكاملة للعيش والعمل والازدهار. ويعكس المشروع التزام المركز بإرساء معايير جديدة للمرحلة المقبلة من مسيرة دبي، حيث تتكامل جودة التصميم مع مفاهيم الرفاهية والترابط لصياغة تجربة حضرية استثنائية».

وتشكل مرافق المشروع بيئة راقية مستوحاة من طراز النوادي، ما يوفر نمط حياة قائماً على مفاهيم الضيافة ويعزز الصحة والتفاعل الاجتماعي. وتضم هذه المرافق مسابح عائلية وأخرى بطابع المنتجعات، وصالة رياضية متكاملة التجهيز، واستوديو مخصصاً لليوغا، إلى جانب مساحات للعمل المشترك، ومناطق خضراء للتجمع، وملاعب للاسكواش والبادل في انعكاس للانتشار العالمي المتسارع لرياضة البادل بوصفها واحدة من أسرع الرياضات نمواً على مستوى العالم.

وتمثل سهولة الوصول عنصراً محورياً في رؤية التخطيط العمراني لتوسعة المركز الجديدة «زعبيل ديستركت»، إذ يستفيد السكان من الوصول المباشر إلى «إنر سيركل» الخاصة بالمنطقة، والتي تمتد على طول كيلومترين وتتميز بمساحات خضراء واسعة صممت لتعزيز التواصل اليومي. كما تتمتع الوحدات السكنية بشبكة مترابطة وسلسة للمشاة تربط مختلف أنحاء المنطقة، فضلاً عن سهولة الوصول سيراً على الأقدام إلى «جيت ديستركت» – مركز دبي المالي العالمي، وأبراج الإمارات، ومركز دبي التجاري العالمي. ويتماشى المشروع مع متطلبات البنية التحتية المستقبلية للمدينة، بما في ذلك الربط مع مشروع الأنفاق المبتكرة «دبي لوب»، إضافة إلى سهولة الارتباط بشبكات الطرق الرئيسية، ما يضمن انسيابية التنقل في أرجاء المدينة.

تمتد منطقة «زعبيل ديستركت» – مركز دبي المالي العالمي على مساحة تبلغ 7.1 ملايين قدم مربع، مع إجمالي مساحة مبنية يصل إلى 17.7 مليون قدم مربع، ما يجعلها أكبر توسعة لمركز مالي في المنطقة بقيمة تطوير إجمالية تقديرية تتجاوز 100 مليار درهم. وفي ظل استمرار الطلب المتزايد على أنماط السكن الحضري الراقي في قلب المدينة، تقدم «ذا ريزيدنسز» عنواناً مرموقاً ضمن واحدٍ من أبرز المراكز المالية عالمياً، مرسخة بذلك معياراً جديداً للحياة السكنية في دبي.