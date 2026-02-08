«كريستال وينغز» تكشف عن خطط توسّع استراتيجية في دبي

أعلنت «كريستال وينغز»، الشركة المتخصصة في الطيران الخاص ومقرها دبي، عن ملامح المرحلة المقبلة من خططها التوسّعية، وذلك في ظل التحوّل المتسارع في السوق العالمي نحو خدمات طيران خاص متكاملة تُدار وفق أعلى المعايير المهنية، إلى جانب تنامي الطلب على حلول الطيران الطبي المتخصص.

تأسست كريستال وينغز في عام 2024، واعتمدت منذ انطلاقتها نموذج عمل متكاملاً يجمع بين خدمات تأجير الطائرات الخاصة، وإدارة الطائرات، وإدارة أطقم الطيران، وخدمات الإسعاف الجوي، إضافة إلى الاستشارات المتخصصة في اقتناء الطائرات. وقد مكّن هذا النهج الشركة من تحقيق نمو مدروس ومتوازن، مع الالتزام الكامل بالأطر التنظيمية المعتمدة في الأسواق التي تعمل بها.

يأتي هذا التوجّه التوسّعي استجابةً مباشرة للتغيرات المتسارعة في احتياجات العملاء، لا سيما مع تزايد الطلب على التنقّل العابر للحدود، والسفر الحساس للوقت، والاعتماد على مزوّد واحد شامل لإدارة جميع متطلبات الطيران بدلاً من التعامل مع عدة جهات مختلفة.

وترتكز خطط نمو كريستال وينغز على وضوح الطلب الفعلي وجاهزية البنية التشغيلية، وليس على التوسّع السريع غير المدروس. وتعمل الشركة حالياً على دراسة خيارات توسيع أسطولها بما يتناسب مع طبيعة المهام التشغيلية، والتي تشمل رحلات التأجير طويلة المدى وعمليات الطيران الطبي المتخصص، بما يضمن توافق الطائرات الجديدة مع الاستخدامات التجارية والطبية في آن واحد.

وعلى الصعيد الجغرافي، تواصل كريستال وينغز تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، مع خطط لبدء عملياتها قبل نهاية العام في عدد من الأسواق الأوروبية والأفريقية، إلى جانب استمرارها في تسيير رحلات إلى آسيا وفق نهج حذر يعتمد على البيئة التنظيمية، والبنية التحتية، وحجم الطلب في كل سوق.

ولا تنظر الشركة إلى التوسّع كهدف منفصل بحد ذاته، بل تعمل على تعزيز إطارها التشغيلي المتكامل، بحيث تنمو خدمات التأجير، وإدارة الطائرات، والطيران الطبي، وإدارة الأطقم بشكل متزامن، بما يضمن استمرارية الخدمة ورفع الكفاءة التشغيلية على المدى الطويل.