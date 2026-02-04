انطلاق الدورة العاشرة من «بريك بلك الشرق الأوسط» في دبي

انطلقت اليوم فعاليات الدورة العاشرة من معرض ومؤتمر «بريك بلك الشرق الأوسط» في مركز دبي التجاري العالمي، في توقيت يشهد تطورات متسارعة في قطاع شحن الحمولات المتخصصة، مدفوعةً بتدفقات استثمارية متنامية، إلى جانب مستجدات جيوسياسية وتطورات في الممرات التجارية تسهم في إعادة رسم حركة الشحن عبر الشرق الأوسط وخارجه وافتتحت الحدث المهندسة حصة آل مالك، مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري.

ومع استمرار دول التعاون في توجيه الاستثمارات الرأسمالية نحو قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتنمية الصناعية، يتواصل نمو الطلب على تنفيذ عمليات الشحن ذات الطابع المتخصص، وفي هذا الإطار، تعمل الجهات المعنية في قطاع الخدمات اللوجستية على تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتطوير خطط تشغيلية أكثر تكاملاً، بما يشمل تنويع الممرات التجارية وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتبرز لوجستيات شحن الحمولات المتخصصة والبضائع الثقيلة كعنصر محوري في دعم تنفيذ المشروعات الكبرى وتعزيز التنافسية.

أُقيم الحدث تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، وجمع نخبة من القيادات وصنّاع القرار من القطاعين الحكومي والخاص لبحث آفاق النمو القائم على تطوير البنية التحتية ودورها في دعم الاقتصاد.

دور محوري

وقالت المهندسة حصة آل مالك: «تواصل دولة الإمارات ضخ استثمارات استراتيجية في قطاعات البنية التحتية والطاقة وممرات النقل، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الربط الإقليمي. وتؤدي الفعاليات المتخصصة مثل بريك بلك الشرق الأوسط دوراً محورياً في تنسيق جهود الحكومات والقطاع الخاص لمناقشة الجوانب العملية المرتبطة بتنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة وعلى نطاق واسع».

وتتناول النقاشات في اليوم الأول تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي وتطوير ممرات جديدة للتجارة والنقل تربط منطقة الخليج بالأسواق الإقليمية الأوسع. وتكتسب هذه الممرات أهمية متزايدة بوصفها بدائل استراتيجية تعزز موثوقية التنفيذ وتحد من التعرض لنقاط الاختناق وتدعم تكامل الربط الإقليمي.

تدفق الحمولات

وفي هذا الإطار، قال شهاب محمد الجسمي، الرئيس التنفيذي التجاري للموانئ والمحطات في دي بي ورلد – دول التعاون الخليجي، «في ظل ما تشهده سلاسل الإمداد من اضطرابات متزايدة، أصبحت القدرة على تقديم حلول لوجستية مرنة ومتكاملة عبر وسائط نقل متعددة عاملاً حاسماً أكثر من أي وقت مضى. وخلال 2025، تمكن ميناء جبل علي من مناولة أكثر من 5.6 ملايين طن من الشحنات السائبة، مسجلاً نمواً سنوياً 6%، ما يمثل مؤشراً واضحاً إلى الدور الذي تلعبه العمليات المتكاملة في ضمان استمرارية تدفق شحن الحمولات المتخصصة بكفاءة، حتى في البيئات التشغيلية التي تخضع لتغيرات مستمرة».

ومع استهداف نقل ما يصل إلى 95 مليون طن من البضائع سنوياً بحلول 2045، تبرز شبكات السكك الحديدية في دول مجلس التعاون كممكن رئيس لحركة الشحن البري الداخلي، بما يتيح تخفيف الضغط على الموانئ والحد من الانبعاثات الكربونية، علاوةً على إعادة تشكيل أنماط انتقال شحن الحمولات المتخصصة بين الموانئ والمناطق الصناعية ومواقع المشروعات.

وفي هذا الإطار، يبحث قادة القطاع المشاركون في «بريك بلك الشرق الأوسط» سبل دمج النقل بالسكك الحديدية ضمن منظومات تنفيذ لوجستيات المشروعات ذات المتطلبات المتخصصة بوتيرة أسرع إلى جانب النقل البري والبحري.

السلامة والموثوقية

وقال أرنود ديكرز، رئيس تطوير الأعمال في وحدة المشاريع الصناعية التابعة لشركة «DHL Industrial Projects» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تتطلب المنظومة اللوجستية المرتبطة بتنفيذ المشروعات اليوم درجة عالية من التخطيط لمختلف المسارات المحتملة وتقييم المخاطر، إلى جانب التنسيق الدقيق بين مختلف وسائط النقل. وتعكس النقاشات التي يشهدها بريك بلك الشرق الأوسط مدى تكيف القطاع مع حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى معايير السلامة والموثوقية في نقل الشحنات ذات الأحجام الضخمة والقيم العالية».

المرونة التشغيلية

وتواصل دبي بوصفها مركزاً بحرياً عالمياً ترسيخ مكانتها كركيزة للتجارة الإقليمية، مدعومةً باستثمارات مستمرة في الموانئ وممرات النقل وشبكات الاتصال. كما تؤكد المبادرات الأخيرة الهادفة إلى تعزيز المسارات الإقليمية والدولية أهمية المرونة التشغيلية وكفاءة البنية الأساسية في دعم تنفيذ المشروعات.

وقال بن بلاماير، مدير الفعاليات في «بريك بلك الشرق الأوسط»: «يعد بريك بلك الشرق الأوسط منصة لقادة القطاع لمناقشة الكيفية التي تعيد بها الاستثمارات في البنية الأساسية والطاقة الاستيعابية للموانئ، إلى جانب تكامل منظومات النقل المختلفة، تشكيل تدفق الشحن في المنطقة».