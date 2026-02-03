15 ألف مشارك في «الشارقة لريادة الأعمال 2026»

وسط حضور قياسي هو الأضخم منذ انطلاقته، اختتمت فعاليات الدورة التاسعة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» الذي نظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور أكثر من 15000 مشارك، من بينهم 5000 مؤسس شركة ناشئة، استلهموا تجاربهم من أكثر من 300 متحدث عالمي، ما عزز مكانة المهرجان أكبر حدث ريادي في المنطقة.

وأكدت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز «شراع»، أن النجاحات التي حققتها دورة هذا العام تعكس رؤية سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وحرصها المستمر على ترسيخ مكانة الشارقة وجهة عالمية للابتكار والمشاريع الإبداعية. وقالت: إن ما شهدناه في نسخة 2026 يدفعنا للتطلع إلى الدورة العاشرة في العام المقبل، باعتبارها محطة جديدة في مسيرة المهرجان تحمل أبعاداً أعمق وطموحات أوسع للمستقبل.

وأضافت: واصل المهرجان تأكيد دوره محركاً فاعلاً يجمع الأفكار والمواهب والفرص في مساحة واحدة، بما يسهم في تسريع نمو الشركات الناشئة، ويعزز حضور الشارقة في المشهد الريادي المستقبلي للمنطقة.

وعلى مدى يومين، شهد المهرجان أكثر من 250 فعالية تنوعت بين الجلسات الحوارية الملهمة، وورش العمل المتخصصة، واللقاءات الحصرية التي توزعت على 10 مناطق متخصصة، كما استضافت «ردهة المستثمرين» 400 اجتماع حصري جمعت بين أصحاب المشاريع والمستثمرين لفتح آفاق التمويل والإرشاد، كما احتضنت «مدينة الشركات الناشئة» المدعومة من «دو» للأعمال، أكثر من 150 شركة ناشئة استعرضت حلولها المبتكرة أمام الجمهور والخبراء.

وعلى مدى يومي المهرجان، استقطبت باقة «تأسيس الأعمال» 294 شركة ناشئة بدأت رحلة إطلاق مشاريعها، ضمن مبادرة لترخيص الأعمال برسوم تبدأ من 1000 درهم، بالتعاون بين «شراع» و«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» و«بنك الإمارات دبي الوطني» و«دو».