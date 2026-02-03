الوجهات السياحية في الإمارات أكثر جاذبية للمسافرين الدوليين

أظهرت بيانات «سكاي سكانر» أن الوجهات السياحية في الإمارات أصبحت أكثر جاذبية للمسافرين الدوليين، موضحة أن دبي وأبوظبي والشارقة تعد من أبرز وجهات العطلات لعام 2026 بالنسبة للمسافرين من ألمانيا وسويسرا وكندا وكوريا الجنوبية، حيث يختار المسافرون وجهاتهم بناءً على ما توفره من تجارب ممتعة أثناء إقامتهم فيها.

ووفقاً لتقرير «توجهات السفر لعام 2026»، الصادر عن «سكاي سكانر»، يرغب المسافرون بزيارة الوجهات الأصيلة التي لا تزال بعيدة نسبياً عن الأضواء، لكنها تقدم تجارب جديدة ومختلفة بعيداً عن الوجهات السياحية التقليدية.

وفي ألمانيا، تبرز الشارقة باعتبارها وجهة مفضلة للمسافرين، مع زيادة بنسبة 101% في عمليات البحث مقارنة بعام 2024، ويعزى ذلك إلى توفر عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة التي تصل إليها، إلى جانب ما تزخر به من مواقع ثقافية وتراثية وشواطئ. كما تعد الشارقة خياراً بارزاً للمسافرين من سويسرا، مع ارتفاع عمليات البحث بنسبة 99% في عام 2025 مقارنة بعام 2024.

سهولة الربط الجوي

وتستفيد دبي من سهولة الربط الجوي وإمكانية الدخول دون تأشيرة للمسافرين من كندا، مسجلة انخفاضاً في الأسعار بنسبة 16% مقارنة بعام 2024، في حين تعد أبوظبي خياراً شائعاً للمسافرين من كوريا الجنوبية مع انخفاض الأسعار بنسبة 27% في عام 2025.

ورغم أن دولة الإمارات تضم مجموعة واسعة من المعالم والوجهات السياحية البارزة، فإن الأفراد باتوا يحرصون بشكل متزايد على تحقيق أقصى استفادة من عطلاتهم، ويكشف التقرير أن الفنادق تساهم بدور محوري عند اتخاذ قرار باختيار الوجهات.

وأظهر تقرير توجهات السفر لعام 2026 الصادر عن «سكاي سكانر» أن 76% من المسافرين اختاروا وجهاتهم بناءً على أماكن الإقامة، حيث تساهم الفنادق بدور مؤثر على وجه الخصوص في قرارات المسافرين الشباب، ولا سيما جيل «زي» بنسبة 77%، وجيل الألفية بنسبة 78%. وتبرز هذه النتائج أهمية الإقامة لدى غالبية المشاركين في الاستبيان ودورها في رسم ملامح العطلة بالكامل، من خلال تمكين المسافرين من الاسترخاء في مكان واحد والاستمتاع بتجربة متكاملة بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية.

وجهة مفضلة

وفي بيانات منفصلة نشرتها «سكاي سكانر»، برزت دبي باعتبارها وجهة مفضلة هذا العام، مسجلة زيادة بنسبة 89.7% مقارنة بعام 2024 في عمليات البحث والحجوزات المسبقة للفنادق عبر إعادة التوجيه. أما في العام المقبل، فيتطلع المسافرون إلى قضاء متوسط ستة أيام خلال إقامتهم، مقارنة بأربعة أيام في عام 2025.

ومع احتضان دولة الإمارات لعدد كبير من الفنادق، يواصل هذا القطاع استقطاب المسافرين من الخارج لكونه يجمع بين الفخامة العالمية، والتصاميم المبتكرة، والتجارب الفريدة. وتتميز بعض الفنادق بمرافق استثنائية تشمل شواطئ خاصة ومسابح، فيما تتمتع أخرى بمواقع استراتيجية قريبة من أبرز المعالم السياحية، بما في ذلك المدن الترفيهية ومراكز التسوق.

وينعكس ذلك بوضوح في البيانات، التي تظهر أن الإمارات تعد وجهة مفضلة لقضاء عطلات عام 2026 للمسافرين من المملكة المتحدة والهند وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا وأستراليا وهولندا.

وقال أيوب المأمون، خبير السفر لدى «سكاي سكانر»: لطالما كانت دولة الإمارات وجهة مفضلة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم بفضل مناخها الدافئ، وموقعها الجغرافي الذي يتيح سهولة الربط الجوي، إلى جانب غناها الثقافي وتنوع خيارات الترفيه. وقد تصدرت الفنادق مشهد النمو من خلال تلبية الطلب المتزايد والارتقاء بتجربة الزوار. ومع توجه المسافرين بشكل متزايد إلى اختيار أماكن السفر بناءً على تفضيلات الإقامة، تعمل الفنادق في دولة الإمارات على توسيع عروضها لتشمل مرافق وخدمات ملائمة للعائلات، الأمر الذي يعزز مكانة الدولة باعتبارها خياراً جذاباً لقضاء العطلات.