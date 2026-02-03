«بوتيم للمال» توسع نطاق التحويلات المالية الدولية عبر شراكة مع «تيراباي»

أعلنت «بوتيم للمال»، ذراع الخدمات المالية لتطبيق «بوتيم» والمنصة الرائدة التي تعتمد على الحلول المالية أولاً ضمن منظومة «أسترا تِك»، عن إبرام شراكة استراتيجية مع «تيراباي»، الشركة العالمية المتخصصة في حلول حركة الأموال، بهدف توسيع قدرات التحويلات المالية العابرة للحدود على مستوى العالم، مع تركيز خاص على الأسواق الأفريقية.

ويتيح هذا التعاون لمستخدمي «بوتيم للمال» إرسال الأموال عبر التحويلات المصرفية المباشرة، إلى جانب الإيداع الفوري في المحافظ الرقمية، وذلك بالاعتماد على شبكة المدفوعات العالمية التابعة لـ «تيراباي». ويعد التحقق الفوري من بيانات المستفيد – والمتوفر في معظم دول الاستلام – إحدى الركائز الأساسية لهذا التكامل، حيث يضمن التحقق من صحة بيانات المستلم قبل تنفيذ عملية التحويل، بما يسهم في تحسين معدلات النجاح وتسريع وصول الأموال.

وبالنسبة لعملاء «بوتيم للمال» في الإمارات، تهدف هذه الشراكة إلى جعل إرسال الأموال إلى الخارج أسرع وأكثر شفافية وبتكلفة مدروسة. وتشمل ممرات التحويل الأولية ضمن هذا التعاون دول أوغندا وكينيا وغانا ومصر، وهي أسواق تعتمد بشكل رئيسي على المحافظ الرقمية كوسيلة أساسية لاستلام الأموال.

ومع استمرار نمو تدفقات التحويلات المالية نحو القارة الأفريقية، تزداد الحاجة إلى بنية تحتية موثوقة وفعالة للمدفوعات. ففي عام 2024، بلغت قيمة التحويلات المالية الواردة إلى أفريقيا نحو 96.4 مليار دولار، ما يمثل حوالي 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. ومن خلال دمج البنية التحتية العالمية للمدفوعات التابعة لـ «تيراباي»، توسع «بوتيم للمال» نطاق الوصول إلى خدمات التحويلات الموثوقة، مع دعم جهود الشمول المالي في الأسواق التي تعاني من محدودية الخدمات المصرفية التقليدية.

وقال هشام شريف، رئيس قطاع الأعمال – التحويلات المالية في «بوتيم»: تعتمد التحويلات المالية، بالنسبة للعملاء، على الموثوقية بقدر اعتمادها على السرعة. فأي تأخير أو فشل في تنفيذ التحويل يترتب عليه آثار مباشرة على العائلات التي تنتظر الأموال في الطرف الآخر. ومن هذا المنطلق، تأتي أهمية اليقين في وصول الأموال في الوقت المناسب. ونفخر بدورنا في دعم ملايين العائلات التي تستقبل الأموال من دولة الإمارات إلى مختلف أنحاء العالم. وتسهم شراكتنا مع «تيراباي» في تعزيز البنية التحتية للتحويلات لدى «بوتيم للمال» عالمياً، لا سيما في الممرات الأفريقية الرئيسية، من خلال التحقق الفوري من البيانات وتوسيع شبكة الاستلام، بما ينعكس على تحسين معدلات النجاح وسرعة التنفيذ. وبالنسبة للعملاء، يعني ذلك تجربة أكثر موثوقية وطمأنينة، مع ثقة أعلى بوصول التحويلات إلى مستحقيها في كل مرة.