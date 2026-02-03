«بي إتش إم كابيتال» تبدأ عمليات صناعة السوق والوساطة المالية في بورصة مسقط

أعلنت «بي إتش إم كابيتال» عن بدء عملياتها صانع سوق ومزوداً لخدمات الوساطة المالية في بورصة مسقط، وذلك عقب استكمال جميع المتطلبات التنظيمية والفنية والتشغيلية، والحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان.

تهدف هذه الخطوة إلى دعم توفير السيولة، وتعزيز كفاءة اكتشاف الأسعار، وتحسين كفاءة وانتظام التداول في بورصة مسقط، إلى جانب تمكين المستثمرين من الوصول إلى السوق العُماني من خلال إطار وساطة منظم.

وتعد هذه الانطلاقة محطة رئيسية، ضمن استراتيجية بي اتش ام كابيتال للتوسع الإقليمي، بما يعكس التزامها بدعم وتطوير البنية التحتية لأسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، كما يأتي ذلك في إطار التوسع الأوسع للشركة عبر «منصة تبادل»، وهي مبادرة يقودها سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتهدف إلى تعزيز الربط بين الأسواق، في الوقت الذي تواصل فيه «بي إتش إم كابيتال» العمل على تنفيذ خطة توسع مرحلية ومنظمة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لـ«بي إتش إم كابيتال»: «يمثل بدء عملياتنا صانع سوق ومزوداً لخدمات الوساطة المالية في بورصة مسقط محطة تشغيلية مهمة لشركة «بي إتش إم كابيتال»، ويعكس جاهزيتنا لتقديم قيمة مضافة ملموسة لأسواق المنطقة. ومن خلال مشاركتنا في «منصة تبادل»، بقيادة سوق أبوظبي للأوراق المالية، نتمكن من توسيع نطاق قدراتنا وتعزيز وصول المستثمرين إلى عدد من الأسواق بكفاءة، مع الالتزام بأعلى المعايير التنظيمية والتشغيلية، كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى بورصة مسقط، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، و«منصة تبادل»، إضافة إلى فرق العمل والإدارة في هذه الجهات، على تعاونهم الوثيق ودعمهم الفني والتنظيمي، الذي كان له دور محوري في مباشرة العمليات بنجاح».