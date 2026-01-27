677 مليون درهم مبيعات «أجمل مكان للتطوير العقاري» في «إيكرس 2026»

حققت شركة «أجمل مكان للتطوير العقاري» إجمالي مبيعات وصل إلى 677 مليون درهم خلال مشاركتها في معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2026»، في أداء يعكس قوة الطلب على مشاريعها وثقة المستثمرين بنهجها التطويري طويل الأمد، وذلك ضمن الحدث الذي نظّمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير الجاري.

وأكد سلطان الشكره، رئيس مجلس إدارة شركة «أجمل مكان للتطوير العقاري»، أن وصول المبيعات خلال «إيكرس 2026» إلى 677 مليون درهم يعكس ثقة المستثمرين بجودة مشاريع الشركة وقدرتها على التنفيذ، وقال: «هذه النتائج تشكّل مؤشراً واضحاً على سلامة استراتيجيتنا الاستثمارية، وتعزز خططنا التوسعية الهادفة إلى تقديم مشاريع مستدامة تحقق قيمة طويلة الأمد للمستثمرين والمقيمين على حد سواء».

وأشار الشكره إلى أن سجل الإنجاز الذي حققته الشركة من خلال تسليم مشاريع مكتملة بالكامل، مثل «جزيرة الشمس» و«بلو باي ووك»، أسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين والمشترين، موضحاً أن الالتزام بمعايير الجودة والجداول الزمنية المحددة شكّل عاملاً أساسياً في بناء هذه الثقة. مؤكداً أن الإقبال المتزايد على المشاريع المقبلة يعكس تقدير السوق لموثوقية الشركة وجودة التنفيذ التي تلتزم بها.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة «أجمل مكان للتطوير العقاري»: «تنسجم مشاريعنا مع رؤية إمارة الشارقة للنمو الحضري المستدام الذي يتمحور حول المجتمع، ويعزز ارتباط السكان بالطبيعة، حيث تولي الشركة اهتماماً كبيراً بتخصيص مساحات واسعة للحدائق العامة والمناطق الخضراء والمناظر الطبيعية داخل مشاريعها لتوفير بيئة معيشية صحية وضمان أن تكون مجتمعاتها أكثر صداقة للبيئة، وفي نفس الوقت تحرص على تحقيق قيمة طويلة الأمد للمقيمين والمستثمرين، بما يدعم الأهداف الاقتصادية والعمرانية الشاملة للإمارة».

وخلال مشاركتها في المعرض، استعرضت «أجمل مكان» مجموعة من مشاريعها الرئيسية ومن بينها «مدينة أجمل مكان» التي تمتد على مساحة تتجاوز 60 مليون قدم مربعة، وتضم مرافق سكنية وتجارية وسياحية متعددة، وتقدر تكلفتها الإجمالية بـ25 مليار درهم، «وجزيرة الثريا» الواقعة ضمن «مدينة أجمل مكان» التي تقدّم تجربة سكنية راقية بطابع الجزر وتمتد على نحو خمسة ملايين قدم مربعة، من بينها 1.3 مليون قدم مساحات خضراء، إلى جانب مشاريع على الواجهة البحرية أخرى في «مدينة أجمل مكان» مثل «بلو بيتش ريزيدنس» التي تتضمن شققاً مختلفة المساحات، و«ذا فيو آيلاند» التي توفر وحدات سكنية من الفلل والتاون هاوس.