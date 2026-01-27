العملة الإيرانية تهوي لمستوى غير مسبوق أمام الدولار

تراجع سعر صرف الريال الإيراني إلى 1.5 مليون ريال مقابل الدولار الواحد، مسجلا أدنى مستوى له على الإطلاق، على خلفية الأزمات الاقتصادية.

وعرضت محلات الصرافة هذا السعر في وقت لا تزال إيران تعاني فيه من تبعات العقوبات الدولية، خاصة تلك المرتبطة ببرنامجها النووي.

وبدأت الاحتجاجات في إيران يوم 28 ديسمبر، جراء انهيار العملة الإيرانية، الريال، وسرعان ما انتشرت في مختلف أنحاء البلاد.

و قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن إيران مهتمة بحل دبلوماسي للتوترات مع الولايات المتحدة، وذلك بالتزامن مع تحرك حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الإخباري أن الوضع مع إيران "غير مستقر" بسبب إرسال الولايات المتحدة أسطولا كبيرا إلى المنطقة.

وقال الرئيس الجمهوري: "لدينا أسطول ضخم قرب إيران، أكبر من ذلك الموجود قرب فنزويلا"، مؤكدا أن الدبلوماسية ما زالت خيارا مطروحا. وتابع: "إنهم يريدون إبرام صفقة. أعرف ذلك جيدا. لقد اتصلوا في مناسبات عديدة. يريدون التحدث"، بحسب ما نقل عنه "أكسيوس".