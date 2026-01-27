تايلاند "مطبخ العالم" تتميز عبر المنتجات الحلال والابتكار الغذائي في "جلفود 2026"

في خطوة تُرسّخ مكانتها العالمية، أطلقت تايلاند جناحها المميز في معرض جلفود 2026، لتؤكد من جديد مكانتها كمصدر عالمي رائد للأغذية الحلال المعتمدة عالية الجودة. ويقدم الجناح تشكيلة غنية من منتجات الأغذية والمشروبات الجاهزة للتصدير، صُممت لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق الرئيسية، وذلك في كلٍ من مركز دبي التجاري العالمي (DWTC) ومركز دبي للمعارض (DEC) في مدينة إكسبو دبي.

وقد شهد حفل افتتاح الجناح التايلاندي في مركز دبي للمعارض حضور وفد رفيع المستوى من تايلاند، مُعلِنًا بدء مشاركة تايلاند الرسمية في فعاليات هذا العام من المعرض.

وتقدّم حفل الافتتاح نخبة من القيادات البارزة في قطاع التجارة التايلاندي، على رأسهم السيدة ثانيتا خونفاترابون، مستشارة وزير التجارة، التي تُسهم في وضع التوجيهات السياساتية لتعزيز العلاقات الاقتصادية. كما حضر كل من السيد سورينثورن سونثورنسانان، نائب المدير العام لإدارة ترويج التجارة الدولية والمسؤول عن الإشراف على المبادرات التجارية الطموحة، والسيد بيتشاي راتاناناكا، مدير المركز التجاري التايلاندي في دبي، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والمصدّرين وشركاء التجارة، في تأكيد واضح على التزام تايلاند بتوسيع حضورها وتعزيز تنافسيتها في أسواق المنطقة.

كما حضر الحفل كلٌّ من السيدة شانينتورن ريمشاروين، نائب المدير العام لإدارة التجارة الخارجية، للترويج لسمعة الأرز التايلاندي عالميًا، فيما سلّط السيد جيراووت سوانا-أرج، نائب المدير العام لإدارة التجارة الداخلية، الضوء على جودة الفواكه والخضراوات الطازجة التي تشتهر بها تايلاند.

يضم جناح تايلاند في معرض جلفود 2026 مشاركة 194 عارضًا يقدمون تشكيلة واسعة من المنتجات الحلال المعتمدة والجاهزة للتصدير، مثل أرز الياسمين، وعصائر الفواكه الاستوائية طويلة الصلاحية، والمانجو والدراغون فروت الطازجين، بالإضافة إلى أطباق الكاري الجاهز للأكل. ويُجسّد هذا التركيز الإستراتيجي قوة الحضور التايلاندي في السوق العالمية، ويحوّله إلى فرص تجارية ملموسة تفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات التايلاندية في قلب أحد أبرز معارض الأغذية على مستوى العالم.

كما يتيح المعرض للعارضين التايلانديين فرصة التواصل المباشر مع المشترين الدوليين وصناع القرار الرئيسيين، بما يفتح المجال لحوارات مثمرة ويعزّز حضورهم في الأسواق العالمية. وبفضل هذا التفاعل الحيوي، تتمكن الشركات التايلاندية من دخول أسواق جديدة، وبناء شراكات إستراتيجية مع المستوردين، وتوسيع بصمتها عالميًا. وقد تم تنظيم العارضين التايلانديين بشكل إستراتيجي حسب فئات المنتجات عبر جناحين رئيسيين:

جناح تايلاند في مركز دبي للمعارض (DEC) وجناح مركز دبي التجاري العالمي (DWTC)

•مركز دبي للمعارض (DEC) - 3 صالات:

•صالة الأغذية العالمية: يضم الأطعمة الجاهزة للأكل، والوجبات الخفيفة، والصلصات والبهارات الغنية بالنكهات.

•صالة الأرز والبقوليات والحبوب: يعرض أرز الياسمين التايلاندي الشهير إلى جانب تشكيلة متنوعة من أنواع الأرز الأخرى.

•صالة جلفود فريش: يقدّم فواكه وخضراوات تايلندية طازجة، مثل المانجو، والليتشي، وغيرها من المنتجات الموسمية ذات الجودة الاستثنائية.

•مركز دبي التجاري العالمي (DWTC ) - صالتان:

•صالة المشروبات: يعرض تشكيلة من المشروبات التايلاندية مثل ماء جوز الهند، وعصائر الفواكه الممزوجة، والمشروبات الوظيفية.

•صالة اللحوم والدواجن: يركّز على منتجات الدجاج واللحوم المصنعة المعتمدة كحلال وفق أعلى المعايير الدولية.

ويُبرز تصميم جناح تايلاند ريادتها في مجال المنتجات الحلال، كما يُسهّل على المشترين التنقّل بسلاسة بين الأقسام، والعثور على مورّديهم المثاليين، وتنظيم الاجتماعات بكفاءة، والتواصل الفعّال مع المصدّرين التايلانديين.

منصة تجارية متخصصة

يشكّل جناح تايلاند منصة تصدير إستراتيجية محورية، يُعرض من خلالها تنوّع المنتجات التايلاندية، والمنتجات الحلال المعتمدة، وخبرة تايلاند العريقة في فنون الطهي، بما يعزّز مكانتها العالمية باعتبارها "مطبخ العالم". وقد صُمّم الجناح بأسلوب عملي يسهّل عمليات الشراء ويُسرّعها من خلال تجاوز العقبات التنظيمية، فيما يوفّر فريق العمل والمترجمون في الموقع تجربة سلسة للزوار، وتدعم المتابعات اللاحقة للمعرض بناء شراكات تجارية مستدامة.

ويلتزم جميع العارضين بمعايير ISO وHACCP ومعايير الطعام الحلال، في تأكيد واضح على التزام تايلاند بأعلى مستويات سلامة الغذاء والموثوقية. وتسهم هذه المعايير الصارمة في تقليص وقت التدقيق وتسريع اعتماد المنتجات على الأرفف، بما يحقق قيمة مباشرة للمشترين. كما نجحت الشركات التايلاندية، عبر مشاركات سابقة في جلفود، في بناء شبكات توزيع فعّالة، مؤكدة الأثر التجاري المستدام لهذا الحدث.

وخلال الافتتاح، استعرض السيد سورينثورن سونثورنسانان رؤية تايلاند التجارية، قائلًا: "مشاركة تايلاند في جلفود 2026 تُجسّد دعمنا القوي للمصدّرين وسعيَنا الدؤوب لتعزيز الشراكات الدولية. فصناعتنا تتقدم عبر الجودة والسلامة والابتكار والتميز في المنتجات الحلال — لتلبية احتياجات الأسواق العالمية بكل ثقة." وأكد كذلك على إستراتيجية طموحة لتوسيع صادرات الأغذية الحلال، موجّهًا رسالة واضحة للشركاء ووسائل الإعلام عن طموح تايلاند المتنامي وريادتها في هذا القطاع الحيوي.

تعزيز الثقة

تتميز صناعة الأغذية التايلاندية بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة على منتجاتها، من أرز الياسمين والفواكه الاستوائية إلى النودلز سريعة التحضير والوجبات الخفيفة الحلال المعتمدة. كما يحظى هذا القطاع بدعم مركز علوم الحلال واللجنة الإسلامية المركزية، اللذين يقدّمان منظومة متقدمة من الإجراءات وإطارًا قويًا لاعتماد الشهادات، بما يضمن الامتثال الكامل ويعزّز ثقة المشترين.

وتمنح هذه المعايير المشترين ضمانات واضحة بشأن أصالة المنتجات وإمكانية تتبع مصادرها وموثوقية سلاسل التوريد، مما يرسّخ مكانة تايلاند كمصدر رئيسي للأغذية الحلال العالمية.

وفي هذا السياق، صرّحت السيدة ثانيتا خومفاتفورن، مستشارة وزير التجارة: "تعتمد علاقات تايلاند التجارية على الثقة والتفاهم المتبادل. ويُعدّ جناح تايلاند في جلفود 2026 جسرًا إستراتيجيًا يعزز الروابط الدولية ويدعم التعاون القائم على الاستدامة، لا سيما في أسواق الأغذية الحلال".

دبي: البوابة الإستراتيجية للمنتجات الحلال

تُعد دبي مركزًا محوريًا لتوسيع صادرات تايلاند، حيث تفتح الأبواب أمام الأسواق الحلال والتقليدية على حدٍ سواء فيدول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا، وجنوب آسيا، وغيرها. ويتيح موقعها الإستراتيجي الوصول السريع للأسواق المستهدفة والدخول بكفاءة إلى أسواق جديدة. كما يوفر معرض جلفود منصة مثالية للموردين التايلانديين للتواصل مع صانعي القرار والموزعين والمشترين الإقليميين الباحثين عن مصادر حلال موثوقة، مما يعزز فرص التعاون والشراكات طويلة الأمد.

علّق السيد بيتشاي راتاناناكا، مدير المركز التجاري التايلاندي في دبي، قائلًا: "يُعد معرض جلفود منصة إستراتيجية حيوية لتايلاند. وبمشاركتنا في كل من مركز دبي للمعارض (DEC) ومركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، ويُسهم جناح تايلاند في تمكين حوارات تجارية هادفة وتسهيل بناء شراكات تجارية عالمية وحلال طويلة الأمد."

لا تفوتوا زيارة جناح تايلاند في معرض جلفود 2026!

ندعو المشترين والمستوردين وخبراء التجارة من جميع أنحاء العالم لزيارة جناح تايلاند في مركز دبي للمعارض (DEC) في مدينة إكسبو دبي، وكذلك مركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، لاكتشاف أشهى المنتجات التايلاندية الحلال المعتمدة والجاهزة للتصدير، والتواصل المباشر مع المصدّرين التايلانديين، والمشاركة في فرص تجارية مميزة ونقاشات إستراتيجية خلال فعاليات جلفود 2026.

للحصول على المساعدة، يُرجى التواصل مع المركز التجاري التايلاندي في دبي على الرقم 5764 548 4 (971+) أو متابعة أخبار المركز على صفحتي فيسبوك وإنستغرام عبر @thaitradecenterdubai.

عن المركز التجاري التايلاندي في دبي

يقود المركز التجاري التايلاندي في دبي، التابع لإدارة ترويج التجارة الدولية بوزارة التجارة التايلاندية، جهود الترويج للمنتجات التايلاندية وتعزيز حضورها التجاري عبر مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. ومن خلال مشاركته الإستراتيجية في أبرز المعارض التجارية العالمية مثل معرض جلفود، يربط المركز بين المصدّرين التايلانديين والمشترين الدوليين، ويدعم توسع الشركات التايلاندية، مع تركيز خاص على قطاعَي الأغذية الحلال والمنتجات ذات القيمة المضافة. ويسعى المركز لجعل الحلال التايلاندي معيارًا عالميًا يُحتذى به، مما يعزز الثقة ويخلق فرصًا تجارية جديدة ومباشرة في الأسواق العالمية.