«ميراث» تطلق مشروع «فيستا ديل مار» بقيمة 265 مليون درهم

أعلنت شركة ميراث رسميًا عن إطلاق مشروع «فيستا ديل مار»، في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع شركة متروبوليتان كابيتال التي تم تعيينها كوكالة رئيسية للمشروع.

ويضم المشروع 90 وحدة سكنية فاخرة، ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الرابع من عام 2026

وقال عبدالرحمن الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة ميراث للتطوير العقاري: «يُجسّد مشروع»فيستا ديل مار«التزامنا بتحويل رؤيتنا إلى مشاريع نوعية ذات قيمة طويلة الأمد، فمن خلال الدمج بين التصميم المدروس، والتشطيبات الفاخرة، والمواقع الاستراتيجية، نسعى إلى تطوير مشاريع تُحافظ على قيمتها وجودتها على المدى الطويل. تُعد جزيرة ياس محورًا حيويًا للنمو في أبوظبي، ويأتي هذا الإطلاق ضمن خطتنا الأوسع لتقديم مشاريع سكنية مميزة إلى السوق الإماراتية. كما يسرّنا تعيين شركة متروبوليتان كابيتال العقارية كوكيل رئيسي للمشروع، وندعو المهتمين لزيارة الشقة النموذجية للتعرّف على مستوى الجودة الذي نعد بتقديمه.»

وبدوره، قال عبد الهادي رجب العلوش، مدير مبيعات التطوير العقاري في شركة متروبوليتان كابيتال العقارية: يشهد السوق العقاري في أبوظبي مرحلة نمو نشطة مدفوعة بثقة المستثمرين والطلب المتزايد على السكن الفاخر على الجزر. ويشرّفنا أن نكون الوكيل الرئيسي لـ «فيستا ديل مار،» الذي يقدّم وجهة سكنية مميزة على جزيرة ياس، تجمع بين الفخامة والعملية، حيث يُعد هذا المشروع فرصة استثمارية واعدة في منطقة تشهد طلبًا مرتفعًا، ونحن فخورون بدعم مطور يضع الشفافية وجودة البناء على رأس أولوياته.