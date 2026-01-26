بدء أعمال بناء «كاسا جراند هيرمينا» في جزر دبي

أعلنت «كاسا جراند» عن بدء أعمال البناء في مشروعها «كاسا جراند هيرمينا»، الذي يعد أول مشروع للشركة في أسواق الشرق الأوسط، ضمن عملية توسّع طال انتظارها في المنطقة.

تقدّر قيمة «كاسا جراند هيرمينا» بـ420 مليون درهم، يضم 131 شقة، ويقع في جزر دبي التي شهدت ارتفاعاً لافتاً في حجم الصفقات العقارية بنسبة 156% خلال عام 2025، ما يعكس الطلب المتزايد على العقارات السكنية الفاخرة.

قال أرون إم إن، المؤسس والعضو المنتدب لشركة كاسا جراند: «يمثّل تدشين أعمال البناء في مشروع «كاسا جراند هيرمينا» لحظة فارقة في مسيرة شركتنا وأول محطة في رحلتنا في دولة الإمارات. إن هذا التوسع لا يعكس استراتيجيتنا في النمو فحسب، بل يجسّد ثقتنا بقدرتنا على تقديم مستوى من التصميم والجودة والتنفيذ يتخطى المعايير العالمية».

ومن جانبه، قال السيد لطف الله، مدير شركة كاسا جراند – دبي: «يعبّر مشروع «كاسا جراند هيرمينا» عن التزامنا طويل الأمد تجاه دولة الإمارات، وثقتنا في تطور مشهدها السكني المتسارع. وقد اخترنا موقعاً يعبر عن طموحاتنا ويتماشى مع قيمنا، ليكون خطوة أولى ننطلق منها اعتماداً على خبرتنا العالمية، وبداية لما نخطط لتقديمه في السوق المحلية. ومع بدء أعمال البناء لتسليم المشروع في الربع الثاني من عام 2028، نؤمن أن «هيرمينا» ستكون الانطلاقة التي تمهّد لمسيرة واعدة لشركتنا في الإمارات».

وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، تخطط الشركة لتطوير أكثر من 6 ملايين قدم مربعة من المشاريع السكنية والمشاريع ذات الاستخدام المتعدد.