الصين.. 70 ألف شركة جديدة ذات استثمار أجنبي خلال 2025

بلغ إجمالي الشركات الجديدة ذات الاستثمار الأجنبي التي تم تأسيسها في جميع أنحاء الصين خلال عام 2025 الماضي 70 ألفا و392 شركة، ما يمثل زيادة بنسبة 19.1% بالمائة على أساس سنوي.

وذكرت وزارة التجارة الصينية، اليوم، أن الاستخدام الفعلي للاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني في 2025 بلغ 747.69 مليار يوان (106.92 مليارات دولار)، بانخفاض نسبته 9.5% على أساس سنوي.

ومن حيث القطاعات، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 185.51 مليار يوان في قطاع التصنيع و545.12 مليار يوان في قطاع الخدمات.

وتشهد الصين في السنوات الأخيرة دينامية متجددة في إحداث شركات جديدة ذات استثمار أجنبي، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية ثاني أكبر اقتصاد في العالم، رغم السياق الدولي المتسم بتباطؤ النمو، وارتفاع التوترات الجيوسياسية، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية.

وسجّل عدد الشركات الجديدة ذات الاستثمار الأجنبي ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في المناطق الساحلية والمراكز الاقتصادية الكبرى مثل شنغهاي، وبكين، وغوانغدونغ، إلى جانب توسع ملحوظ في مناطق الوسط والغرب، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق تنمية إقليمية أكثر توازنا.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تخلو الاستثمارات الأجنبية من تحديات، أبرزها تباطؤ الطلب العالمي، وتنامي المنافسة الدولية، فضلا عن المخاوف المرتبطة بالتوترات التجارية والتكنولوجية بين القوى الاقتصادية الكبرى.