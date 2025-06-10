«إتش سي إل سوفت وير» العالمية تستعد لافتتاح مركزها في دبي

تستعد «إتش سي إل سوفت وير» العالمية المتخصصة في حلول البرمجيات المؤسسية لافتتاح مركزها الجديد في دبي خلال هذا الربع من العام، ونظمت الشركة مؤخراً في مدينة جميرا بدبي قمة المديرين التنفيذيين رفيعة المستوى، وسط أجواء ديناميكية مستلهمة من سباقات الفورمولا 1 ومفعمة بروح الابتكار المؤسسي. وقد جمع هذا الحدث الحصري كبار المديرين التنفيذيين والتقنيين لاستكشاف كيف تسهم شراكة الشركة مع فريق سكوديريا فيراري، إلى جانب إطلاق إطار العمل الجديد للتجربة (إكس) والبيانات (دي) والعمليات (أو) «إكس دي أو»، في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المنطقة.

وتولّى كاليان كومار، المدير التنفيذي للمنتجات في شركة إتش سي إل سوفت وير، الإعلان الرسمي عن الإطار الجديد، موضحاً كيف يدمج إطار «إكس دي أو» بين تصميم التجربة المتمحور حول الإنسان، واستخبارات البيانات الموحدة، والعمليات المُدارة بالذكاء الاصطناعي ضمن منظومة نمو ذات إدارة ذاتية. ووجّه كاليان كومار كلمته للحاضرين، قائلاً: «تجسّد دبي السرعة والدقة والرؤية المستقبلية ـ وهي تماماً القيم التي يقدمها إطار (إكس دي أو)»، وأضاف: «من خلال إطار (إكس دي أو)، لا نقوم بمجرد إضافة الذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة القديمة، بل نبني منظومة موحدة تمزج بين التجربة والبيانات والعمليات، لتحافظ على تفوّق المؤسسات على منافسيها».

وشهد المؤتمر أيضاً مشاركة لافتة من شركة ديلويت من خلال كلمة رئيسية ملهمة تناولت نُهُج الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب جلسة حوارية مع نخبة من عملاء قطاعَي البنوك والتجزئة في الإمارات العربية المتحدة، وعروض سريعة سلطت الضوء على العمليات التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي ونماذج الخدمات المرتكزة على النتائج. واستعرضت القمة تقرير دراسة ديلويت ديجيتال الجديدة تحت عنوان: «النهج يصنع الفارق | أربعة مفاتيح لبناء تجارب الذكاء الاصطناعي التوليدي»، في جلسة تفاعلية أدارها شاكيل ساوار، الشريك في قسم الإعلان والتسويق والتجارة لدى ديلويت الشرق الأوسط.

وأكد كاليان كومار التزام شركة إتش سي إل سوفت وير بالتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، متعهداً بدعم تنمية المواهب المحلية وتوسيع منظومة الشراكات في الوقت الذي تتحول فيه المؤسسات الخليجية من النماذج التقنية المرتكزة على التكلفة إلى الخدمات الرقمية المتقدمة المتمحورة حول النتائج، وأضاف: «نحن هنا لمساعدة العملاء على استبدال جداول البيانات بأنظمة القياس الذكية، وطوابير الانتظار بتجارب رقمية سلسة، والإضافات الخارجية بتقنيات مدمجة، دون التخلّي عمّا يعمل بكفاءة بالفعل».

وقال شاكيل ساوار، الشريك في قسم الإعلان والتسويق والتجارة لدى ديلويت الشرق الأوسط: «لم يعد الذكاء الاصطناعي التوليدي ضرباً من الخيال العلمي؛ بل أصبح مسار نمو بمليارات الدولارات وهو ما يظهر بوضوح في تقارير الربح والخسارة الفصلية»، وأضاف: «ولكن تبنّي الذكاء الاصطناعي يعتمد على طبيعة النهج، وليس فقط حجم النماذج؛ فالعملاء يبحثون عن الكفاءة والإبداع والتعلّم، لكن فقط عندما يشعرون بأنهم على دراية، وفي موقع تحكم، وبأمان».

وتستعد الشركة لتوسيع مجموعة منتجاتها ـ بدءاً من منصة «يونيكا بلس مارتيك» للتسويق الرقمي، مروراً بمنصة «أكتيان» لتحليل البيانات، ووصولاً إلى منصة «بيج فيكس» للأتمتة الآمنة – لتلبية احتياجات المؤسسات الساعية إلى تحقيق التوازن بين التوسع والسرعة. وشهد الحدث مشاركة واسعة من أبرز شركات التكامل الرقمي العالمية، وعلى رأسها ديلويت، إلى جانب نخبة من الشركاء الاستراتيجيين من مختلف أنحاء المنطقة. واختُتم حفل الإطلاق المميز بتوزيع جوائز إتش سي إل سوفت وير لأول مرة والسحب على جائزة كبرى، فاز بها أحد الحضور وحصل على فرصة لحضور سباق جائزة أبوظبي الكبرى.