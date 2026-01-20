اليابان تسجل رقماً قياسياً في عدد السياح يتجاوز 42.7 مليون زائر

سجلت اليابان رقماً قياسياً في عدد السياح الوافدين العام الماضي، وفق ما أعلنت وزارة النقل اليابانية الثلاثاء، على الرغم من التراجع الحاد في عدد الزوار الصينيين مع استمرار التوتر الدبلوماسي بين بكين وطوكيو.

وبلغ عدد السياح في اليابان 42.7 مليون زائر عام 2025، بما يتجاوز بكثير الرقم القياسي المسجل عام 2024 والبالغ نحو 37 مليون سائح.

وانخفض عدد السياح الصينيين الشهر الماضي بنحو 45% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 330 ألف سائح فقط.

وأثار تصريح رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نوفمبر عن إمكانية تدخل بلادها عسكرياً في حال شنت الصين أي هجوم على تايوان، رد فعل دبلوماسي حاد من بكين التي حضت مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان.

ويعد الأرخبيل الياباني وجهة مفضلة للسياح الصينيين الذين بلغ عددهم نحو 7.5 ملايين زائر في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، أي ما يعادل ربع إجمالي السياح الأجانب في اليابان، وفقاً للإحصاءات الرسمية.

وشكل انخفاض قيمة الين عامل جذب للزوار الصينيين الذين انفقوا في اليابان ما يعادل 3.7 مليارات دولار أمريكي في الربع الثالث من العام.

ووصف وزير النقل الياباني ياسوشي كانيكو تجاوز العدد الإجمالي للسياح عتبة الـ 40 مليون شخص للمرة الأولى بـ «الإنجاز المهم».

وتعكس هذه الأرقام الدور المتنامي للسياحة كرافد أساسي للنمو الاقتصادي في اليابان، ودعامة رئيسية لدعم قطاعات النقل والخدمات والتجزئة.