جنرال موتورز تستدعي أكثر من 449 ألف مركبة في أمريكا .. تعرف على السبب

المصدر: رويترز

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أعنلت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة اليوم الجمعة إن شركة جنرال موتورز استدعت 449 ألفا و671 شاحنة صغيرة وسيارة رياضية (إس.يو.في) في الولايات المتحدة بسبب عطل في نظام التحذير من انخفاض سائل المكابح.

وذكرت الإدارة أن البرنامج الإلكتروني لوحدة مراقبة المكابح في المركبات المتضررة ربما لا يعطي إشارة ضوئية للتحذير من فقدان سائل المكابح.

وأضافت أن الوكلاء سيعملون على إصلاح البرنامج الإلكتروني من خلال تحديث نظام تشغيله عبر الإنترنت.

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