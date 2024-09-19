إغلاق مصنع سيارات لـ«فولكس فاغن» و«سياك» بسبب تراجع المبيعات

المصدر: د ب أ

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تعتزم شركتا فولكس فاغن الألمانية وسياك الصينية إغلاق أول مصنع سيارات أقامته الشركتان في الصين بسبب تراجع الطلب على سيارات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن شركة سياك فولكس فاغن أوتوموبيل المملوكة لكل من فولكس فاغن وسياك موتور كورب الصينية والقائمة من 4 عقود، تستعد لإغلاق مصنع في مدينة نانجينج أوائل العام المقبل. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 360 ألف سيارة فولكس فاغن باسات وسكودا.

كما أوقفت شركة سياك فولكس فاغن أوتوموبيل منذ عامين الإنتاج في أحد مصانعها القائمة في مدينة شنغهاي الصينية منذ منتصف الثمانينيات.

كما قلص مصنع ثانٍ الإنتاج ويمكن إغلاقه فيما بعد بسبب ضعف المبيعات بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

في الوقت نفسه، يجري الشركاء مراجعة استراتيجية لمستقبل العلامة التجارية سكودا المملوكة لفولكس فاغن في الصين بعد التراجع الحاد في مبيعاتها، بحسب ما أكدت المجموعة الألمانية العملاقة، مشيرةً إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجهها في الصين.

كما توقف مصنع تابع للشركة الصينية الألمانية في مدينة نينجبو بإقليم شيجيانج الذي ينتج العديد من طرز سيارات سكودا عن العمل لعدة شهور، في بعض الأحيان، في حين يجري التفكير في إغلاقه.

وقالت فولكس فاغن الصين رداً على سؤال لبلومبرغ عبر البريد الإلكتروني إن "كل مصانع سياك فولكس فاغن تعمل بصورة طبيعية وفقاً لمتطلبات السوق وحسب توقعاتنا"، مضيفة أنه مع تحول تركيز العملاء في الصين نحو السيارات الكهربائية الذكية "نعدل أيضاً إنتاج سياراتنا ومصانع المكونات خطوة بخطوة".

يُذكر أن الإنتاج في 39 مصنعاً تابعاً لفولكس فاغن في الصين ظل في العام الماضي أقل بأكثر من الربع عن أعلى مستوياته قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

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