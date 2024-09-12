إضافة خصائص المساعد الصوتي إلى برمجيات سيارة لوسيد أو.تي.إيه

المصدر: د ب أ

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أطلقت لوسيد تحديثاً رئيساً مباشراً لحزمة برمجيات سيارتها، تضمَّن إضافة خصائص المساعد الإلكتروني الصوتي الذي يساعد على تشغيل وظائف السيارة بالأوامر الصوتية.

وتتمتع سيارة لوسيد أير بكل السمات التي قد ترغب في الحصول عليها من سيارة كهربائية صالون فاخرة، من معدل تسارع كبير للغاية، ومساحة كبيرة، وشكل مستقبلي يجعلها مميزة في حركة المرور.

لكن المستهلكين المعاصرين يتوقعون أن تواكب سياراتهم الصالون الفارهة الحديثة ليس من حيث المكونات الفعلية فقط، وإنما في تجهيزات البرمجيات فيها أيضاً.

ويتم تثبيت التحديث الأخير 2.4 كما يحدث في تحديث برمجيات الهاتف الذكي، ويمكن أن يتم عن بعد دون الحاجة إلى الوجود بالقرب من السيارة.

وكما تتوقع من شركة موجودة في مركز صناعة التكنولوجيا والإلكترونيات الأمريكية سيلكون فالي، فإن حزمة تحديث البرمجيات مصممة لتخفيف عبء تشغيل وظائف السيارة المختلفة أثناء القيادة في الشوارع المزدحمة.

ويتضمن تحديث برنامج مساعد السائق الإلكتروني دريم درايف برو خرائط عالية الوضوح للطرق السريعة مع رسوم ثلاثية الأبعاد لما يتم عرضه على لوحة عدادات السيارة.

كما يعمل هذا البرنامج أثناء السير على الطرق المتعرجة للغاية، ويتم إبطاء السرعة آلياً عند السير في المنحنيات.

لكن الأشد إثارة بالنسبة إلى أصحاب السيارة لوسيد أير هو إضافة أمر السير ثم التوقف للسيارة أثناء زحام المرور.

ومع التحديث الجديد فإنه عند توقف السيارة لفترة طويلة بسبب زحام المرور، فإنها ستستأنف السير بمجرد أن ينظر السائق للأمام وتحرك السيارة الموجودة أمامها.

كما يتم عرض توجيهات برنامج الملاحة آبل كار بلاي لحظياً على شاشة لوحدة العدادات. ومع استمرار تحديث الشركات الأخرى لأنظمة مساعد السائق، فإن مجرد الضغط المستمر على زر إشارة الانحراف ستجعل السيارة تغير حارة السير تلقائياً.

كما يتضمن تحديث حزمة البرمجيات المساعد الصوتي اللاسلكي مثل ألكسا من آمازون أو مساعد غوغل.

وبمجرد الضغط على رمز الميكروفون وقول: «مرحبا لوسيد» يمكن للسائق التحكم في العديد من الوظائف بالأوامر الصوتية.

وبحسب موقع «كار نيوز» المتخصص في موضوعات السيارات، فإن التحديث 2.4 يساعد في استمرار السيارة لوسيد في المنافسة مع أحدث السيارات من ناحية التجهيزات التقنية.

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