فورد تستدعي حوالي 91 ألف سيارة بسبب خلل في المحرك إيكو بوست

المصدر: د ب أ

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تواجه الآلاف من محركات فورد إيكو بوست احتمال التوقف المفاجئ عن العمل، مما دفع شركة فورد موتور، ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، إلى إصدار قرار استدعاء لحوالي 90,700 سيارة.

يشمل الاستدعاء بعض طرز لنكولن المزودة بالمحرك التوربيني سعة 2.7 لتر والمحرك المزدوج سعة 3 لترات، وذلك بسبب احتمال تفتت صمامات السحب في المحرك.

وأشار موقع "كار نيوز" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن فورد قدمت وثائق عملية الاستدعاء إلى الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية يوم 23 أغسطس الماضي، وتشمل سيارات إنتاج عامي 2021 و2022. تتضمن قائمة الاستدعاء الطرز فورد برونكو، إف 150، إكسبلورر، إيدج، إضافة إلى سيارات لنكولن أفياتور ولنكولن ناوتيلوس. وكانت الشاحنة الخفيفة إف150 الأكثر تأثراً بعملية الاستدعاء، حيث تم استدعاء حوالي 47,700 شاحنة منها.

وجاءت السيارتان برونكو وإكسبلورر في المركزين الثاني والثالث، حيث تم استدعاء 15,800 سيارة برونكو و14,200 سيارة إكسبلورر. كما تم استدعاء 2,366 سيارة طراز إيدج، و7,199 سيارة لنكولن أفياتور، و33,355 سيارة لنكولن ناوتيلوس.

وبحسب التسلسل الزمني الذي قدمته فورد للإدارة الوطنية للسلامة المرورية، بدأت الشركة تحقيقاً في هذا الخلل في يناير 2022 بعد تلقيها إخطارات بتعطل 22 محركاً بعد ثلاثة أشهر أو أقل من بدء تزويد سيارات لنكولن أفياتور وناوتيلوس بالمحركين فورد إيكو بوست سعة 2.7 لتر وإيكو بوست سعة 3 لترات. كشف التحقيق عن احتمال حدوث تلف كبير في صمامات السحب، التي قد تتفتت وتسقط في غرفة الاحتراق الداخلي.

وتبين أن المواد التي يستخدمها الموردون في صناعة الصمامات لم تكن مطابقة للمواصفات، ولكن تم تحسين جودة الصمامات التي تم إنتاجها بعد 31 أكتوبر 2021.

في العام التالي، فحصت فورد حالة صمامات السحب في سيارات برونكو 2021 واكتشفت 251 حالة تفتت في الصمامات أثناء فترة الضمان. بعد ذلك، أطلقت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية تحقيقاً معمقاً في المشكلة في مايو 2022 نتيجة الشكاوى من أصحاب سيارات برونكو.

تعهدت فورد باستبدال المحركات التي يثبت عدم صلاحيتها، وأعلنت أنها قدمت خطة تعويض لأصحاب السيارات الذين دفعوا بالفعل مقابل إصلاح المحرك من جيوبهم. سيتم إبلاغ الوكلاء والموزعين يوم 30 سبتمبر بخطة الاستدعاء، على أن يتم إرسال خطابات لأصحاب السيارات اعتباراً من 7 أكتوبر المقبل.

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