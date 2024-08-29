ارتفاع مبيعات سيارات تويوتا لأول مرة منذ 6 شهور

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت مبيعات شركة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب خلال يوليو الماضي لأول مرة منذ 6 أشهر، بفضل الطلب القوي على السيارات في أوروبا واليابان برغم تباطؤ المبيعات في الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات الشركة اليابانية، زادت المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6% إلى 923568 سيارة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه في حين زاد الطلب في بعض الدول الآسيوية على نوعيات مثل السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) في الهند، تراجعت المبيعات في الولايات المتحدة على خلفية استدعاء السيارات جراند هايلاندر ولكزس تي.إكس.

وفي حين سجلت السيارة جرانفيا محلية الصنع الجديدة مبيعات قوية في الصين، تواجه الشركة منافسة من الشركات المحلية في الصين كما هو الحال بالنسبة إلى أغلب شركات صناعة السيارات العالمية.

في الوقت نفسه تبدو التوقعات لمبيعات الشهر الحالي سلبية على خلفية توقف مصانع الشركة في اليابان حتى يوم الجمعة المقبل بسبب الإعصار شانشان، لتضيف المزيد من الاضطرابات لأكبر شركة سيارات في العالم.

وتتعامل تويوتا مع تداعيات عدة فضائح في بعض فروعها في ديسمبر الماضي، ثم الفضيحة التي تعرضت لها نفسها في يونيو الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز