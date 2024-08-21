«تسلا» تسحب 9136 سيارة رياضية بسبب عيب بالسقف

المصدر: رويترز

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أعلنت إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة في الولايات المتحدة أن شركة تسلا تعمل على سحب 9136 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (إس.ي.في) من طراز إكس، بسبب وجود عيب في السقف قد يتسبب في انفصال جزء منه، وهو ما يزيد خطر وقوع حوادث.

وأوضحت الإدارة، في رسالة بتاريخ 20 أغسطس: «ربما جرى لصق الجزءان التجميليان في مقدمة سقف السيارة وفي المنتصف دون وضع طبقة (لاصقة) أساسية؛ لذا قد ينفصل جزء أو كلا الجزئين عن السيارة».

وجاء أيضاً في الرسالة أن «تسلا» ستختبر قوة التصاق هذين الجزئين في السقف، وستعيد تركيبهما مجاناً حسب الحاجة.

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