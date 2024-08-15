وقف قيادة 19 ألف سيارة «فورد» بسبب الوسائد الهوائية

المصدر: د ب أ

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أصدرت شركة فورد موتور كورب، ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، أمراً جديدا بوقف قيادة نحو 19 ألف سيارة فورد ولينكولن وميركوري، على خلفية ثلاث عمليات استدعاء سابقة، لوجود عيوب تهدد السلامة والأمن عند استخدام هذه السيارات.

وارتبطت عمليات الاستدعاء السابقة بمشكلات في الوسائد الهوائية التي أنتجتها شركة تاكاتا اليابانية.

كانت عملية الاستدعاء الأولى في عام 2015 وفيها كانت المرة الثانية التي تصدر فيها فورد أمراً بوقف قيادة سيارات من إنتاجها.

وبحسب فورد، فإن نحو 765 ألف وسادة هوائية في سيارات فورد كانت جزءاً من عملية استدعاء عالمية قامت بها منها 374 ألف سيارة في الولايات المتحدة.

وبعد أكثر من 121 مليون محاولة للاتصال بأصحاب السيارات المستهدفة عبر البريد والبريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة وأكثر من مليون زيارة منزلية للعملاء، سجلت فورد استجابة نحو 95% من أصحاب السيارات للاستدعاءات، في حين مازال هناك 18715 سيارة لم يتم إصلاح خلل الوسائد الهوائية بها واستمرار قيادتها ينطوي على مخاطرة بالنسبة لركابها.

وتضم قائمة هذه السيارات شاحنات فورد رانجر إنتاج الفترة من 2004 إلى 2011 وفورد موستانج إنتاج الفترة من 2005 إلى 2014، وفورد جي.تي إنتاج الفترة عامي 2005 و2006 وفورد فوسيون إنتاج الفترة من 2006 إلى 2012 وميركوري ميلان ولينكولن إم.كيه.زد/زيفيرز وإيدج إنتاج الفترة من 2007 إلى 2010 ولينكولن إم.كيه.إكس من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام (إس.يو.في).

ولتسهيل عملية الاستدعاء على العملاء، قالت فورد إنها توفر سيارات مجانية مؤقتة لأصحاب السيارات المطلوب إصلاحها في حال الضرورة.

كما يمكن للعملاء طلب الحصول على خدمة الإصلاح في المنزل ويمكن للوكلاء نقل السيارات إلى مراكز الصيانة لإصلاحها مجاناً.

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