ممر مخصص ومواقف مجانية.. «بي إم دبليو» تقترح امتيازات للسيارات الكهربائية

المصدر: ​د ب أ

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يسعى مدير الإنتاج في شركة "بي إم دبليو" الألمانية للسيارت، ميلان نيدليكوفيتش، إلى منح امتيازات واضحة للسيارات الكهربائية على الطرق، وبالتالي تحفيز الطلب عليها.

وقال نيدليكوفيتش، في تصريحات لصحيفة "مونشنر ميركور" الألمانية الصادرة اليوم: "على سبيل المثال، من الممكن منح امتياز الوصول إلى مراكز المدينة، أو مواقف مجانية للسيارات، أو ممر مخصص على الطريق السريع... إذا تجاوزتك السيارات الكهربائية باستمرار أثناء وقوفك في ازدحام مروري، فإن الكثيرين سيفكرون بالتأكيد في التغيير إليها".

وذكر نيدليكوفيتش أن مثل هذه الامتيازات قد تكون بديلاً لخطط الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر على بيع سيارات المحروقات الجديدة، موضحاً أن حوافز الشراء الحكومية لن تكون مجدية على المدى الطويل.

وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة لألمانيا كموقع اقتصادي، تواصل "بي إم دبليو" زيادة الإنتاج في ألمانيا، حيث قال نيدليكوفيتش العضو في مجلس إدارة الشركة: "سننتج أكثر من مليون سيارة في ألمانيا هذا العام".

وفي العام الماضي، أنتجت الشركة 936 ألف سيارة في مصانعها بمدن دينجولفينغ وميونخ وريجنسبورغ ولايبتسيغ الألمانية، و729 ألف سيارة في الصين، و411 ألف في الولايات المتحدة، وإجمالاً 2.66 مليون سيارة على مستوى العالم.

وقال نيديلكوفيتش إنه على مدار السنوات الخمس الماضية استثمرت المجموعة خمسة مليارات يورو في المصانع الألمانية، موضحاً أن الإنتاج في ألمانيا يحقق ربحية.

وأشار، في المقابل، إلى أن "هناك شيئاً واحداً مؤكداً، وهو أن المنافسة أصبحت صعبة بشكل متزايد في موطننا"، عازياً ذلك إلى البيروقراطية، وتكاليف الطاقة الباهظة، وارتفاع تكاليف الموقع، وموضحاً أن قطاع تصنيع السيارات بحاجة أيضاً إلى شبكة طرق قوية وسكك حديدية موثوقة وبنية تحتية رقمية.

وقال نيدليكوفيتش: "ومع ذلك، فإننا نشهد حالياً نزوحاً جماعياً للشركات الصناعية، خاصة بين الشركات المتوسطة الحجم ومصنعي قطع الغيار. ما نحتاج إليه في الواقع هو العكس تماماً، أي توطين التقنيات الجديدة".

كما انتقد نيدليكوفيتش خطط الاتحاد الأوروبي لحساب بصمة ثاني أكسيد الكربون للشركة في إنتاج البطاريات بناء على مزيج الكهرباء في الدولة بكاملها، موضحاً أن هذا من شأنه أن يعاقب شركات مثل "بي إم دبليو" التي تستثمر في الكهرباء الخضراء.

وقال: "عندئذٍ سيتم احتساب البصمة الكربونية التي ننتجها بالنظر إلى مزيج الكهرباء الألماني، بما في ذلك الكهرباء المولدة من إحراق الفحم".

وأضاف: "سيؤدي ذلك إلى تدهور نتائجنا على الورق بشكل كبير"، موضحاً أن هذا من شأنه أن يزيل الحافز للسعي من أجل إنتاج محايد للمناخ قدر الإمكان.

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