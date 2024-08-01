«تسلا» تعالج مشكلة انفتاح غطاء المحرك أثناء السير

المصدر: د ب أ

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أطلقت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية «تسلا» تحديثاً لبرمجيات الكمبيوتر في 1.85 مليون سيارة من إنتاجها، بهدف منع انفتاح غطاء المحرك أثناء السير.

وذكرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية أن الشركة بدأت، منذ 18 يونيو الماضي، عملية تحديث للبرامج عبر الإنترنت، لرصد ما إذا كان أغطية المحركات في السيارات مفتوحة وإخطار السائقين بذلك.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن حملة التحديث تشمل سيارات من طرز موديل إس وموديل إكس وموديل3 وموديل واي التي تم إنتاجها منذ يناير 2020 حتى الشهور الأخيرة.

وقالت «تسلا» إنها بدأت تحقيقاً في شكاوى العملاء في الصين من حوادث انفتاح غطاء المحرك بشكل مفاجئ في مارس الماضي.

وبحلول منتصف أبريل الماضي، حددت الشركة المشكلة، وتتمثل في وجود تشوّه في مفاتيح قفل الغطاء، ما يمنع نظام الكمبيوتر في السيارة من إخطار السائق بأن غطاء المحرك مفتوح، ويمكن أن يطير في أي لحظة أثناء القيادة.

وبحسب الشركة الأمريكية، فإنه لأسباب غير معروفة ارتفع معدل حدوث هذه المشكلة في السيارات المبيعة في الصين مقارنة بأسواق أوروبا وأمريكا الشمالية.

وذكرت الشركة أنها تلقت 3 مطالبات بالإصلاح في إطار الضمان مرتبطة بالمشكلة في الولايات المتحدة، لكنها لم تتلقَّ أي تقارير عن حوادث ولا إصابات أو فيات مرتبطة بهذا العيب.

وتقدِّر «تسلا» نسبة السيارات المعيبة بنحو 1% من إجمالي عدد السيارات التي تقرر استدعائها لفحصها في إطار التعامل مع المشكلة.

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