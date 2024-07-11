شبح الإغلاق يهدد مصنع سيارات أودي في بروكسل

المصدر: د ب أ

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يواجه مصنع سيارات شركة أودي الألمانية في العاصمة البلجيكية بروكسل شبح الإغلاق.

وقالت أودي التابعة لمجموعة فولكس فاجن جروب الألمانية إنها تدرس وقف إنتاج طرازي كيو8 إي ترون وكيو8 سبورتباك إي ترون قبل الموعد المقرر، وهما الطرازان الوحيدان اللذان يتم إنتاجهما في مصنع بروكسل الذي يضم حوالي 3000 عامل.

وأعدت أودي خطة إعادة هيكلة المصنع وبدأت عملية التشاور بشأنها وفقا للقانون البلجيكي.

وفي نهاية المشاورات يمكن أن يتم إغلاق المصنع إذا لم يتم الوصول إلى بديل آخر.

وقالت أودي إن عائلة سيارات كيو8 إي ترون تأثرت بالتراجع الشديد في الطلب على هذه الفئة من السيارات بشكل عام. كما يواجه المصنع في بروكسل تحديات هيكلية، والتي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بالمواقع الأخرى.

من ناحيته أكد فولكر جيرمان مدير مصنع أودي بروكسل أن الإعلان عن خطة إعادة الهكيلة "ليس قرارا نهائيا".

ودعا مجلس أعمال فولكس فاجن جروب إلى وضع "تصور مستقبلي للمصنع" وللعاملين فيه.

ولم تحدد أودى الفترة الزمنية التي ستستغرقها عملية المراجعة، ولكن في ضوء التجارب السابقة يمكن أن تحتاج الشركة إلى عدة شهور قبل حسم مصير المصنع.

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