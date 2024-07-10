بي.إم.دبليو تستدعي أكثر من 390 ألف سيارة في أمريكا بسبب عيوب في الوسادات الهوائية

المصدر: رويترز

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ذكرت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء أن شركة صناعة السيارات الألمانية بي.إم.دبليو تستدعي أكثر من 390 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب عيب في نافخات الوسائد الهوائية قد يؤدي إلى انفجارها.

وقالت الإدارة إن انفجار نافخ الوسائد الهوائية قد يؤدي إلى إصابة السائق أو الركاب بشظايا معدنية حادة يمكن أن تتسبب في جروح أو في الوفاة.

ويشمل الاستدعاء بعض السيارات من طراز سيدان وسيارات رياضية.

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