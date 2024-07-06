ناسكار تكشف النقاب عن نموذج سيارة سباق كهربائية بالكامل

المصدر: رويترز

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كشفت بطولة ناسكار للسيارات اليوم السبت النقاب عن نموذج أولي لسيارة سباق كهربائية بالكامل وأعلنت عن صفقة مع شركة إيه.بي.بي تقول إنها ستعزز أهداف الاستدامة مع سعي شركة سباقات السيارات الأمريكية العملاقة للوصول إلى صفر انبعاثات تشغيلية بحلول عام 2035.

وقال رايلي نيلسون، رئيس قسم الاستدامة في ناسكار، إنه لا توجد خطط لسلسلة سباقات للسيارات الكهربائية، إذ تم تصميم السيارة كمركبة تجريبية لاستكشاف التقنيات الجديدة.

ولا تحمل السيارة الكهربائية أي علامة تجارية، وتأتي في تناقض صارخ مع السيارات القوية ذات العادم العالي التي تصنعها ناسكار.

لكن السيارة الكهربائية التي تم اختبارها على الحلبات هي سيارة سباق في كل تفاصيلها، إذ إن محركاتها الكهربائية الثلاثة قادرة على إنتاج 1000 كيلووات عند ذروة الطاقة، حسبما قالت ناسكار، أي ما يعادل حوالي 1340 حصانا.

وتتميز السيارة، والتي ظهرت لأول مرة في سباق شيكاغو ستريت ريس التابع لناسكار اليوم، بمواد مستدامة بدلا من هيكل السيارة التقليدي. وتقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 85 بالمئة.

وتعهدت ناسكار العام الماضي بإزالة الكربون من عملياتها على نطاق واسع على مدى العقد المقبل عبر خطوات مثل توفير الطاقة المتجددة بنسبة مئة بالمئة في حلباتها ومكاتبها وتوسيع البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في منشآتها.

وقالت ناسكار إن الشراكة مع إيه.بي.بي، التي تشارك بالفعل في بطولة فورمولا ئي الكهربائية بالكامل، ستدعم هذه الأهداف.

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