«فولكس فاغن» تعلن موعد طرح سياراتها منخفضة التكلفة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعطت شركة فولكس فاغن الضوء الأخضر فيما يتعلق بطرح سيارتها الكهربائية منخفضة التكلفة في الأسواق.

وتخطط أكبر شركة سيارات أوروبية لطرح هذا الموديل على مستوى العالم في عام 2027، ومن المقرر أن يكون سعر السيارة في نطاق 20 ألف يورو، وذلك وفقاً لما أعلنته «فولكس فاغن»، اليوم، بعد اجتماع لمجلس الإدارة.

وأوضحت الشركة أن من المقرر تصنيع هذه السيارة في أوروبا. ونقل بيان عن الرئيس التنفيذي لمجموعة «فولكس فاغن» أوليفر بلومه القول: «هذا يعبر عن التزام واضح من جانبنا حيال أوروبا كموقع صناعي».

وأضاف بلومه أن الأمر يتعلق بعملية «تنقل كهربائي أولي من أوروبا لأوروبا». غير أن «فولكس فاغن» لم تكشف عن موقع إنتاج هذه السيارة على وجه التحديد.

من جانبه، قال رئيس العلامة التجارية المركزية «فولكس فاغن»، توماس شيفر: «لتحقيق انتشار واسع للتنقل الكهربائي، نحتاج إلى مركبات جذابة وخاصة في الفئة الأساسية».

وأضاف: «وعدنا الخاص بالعلامة التجارية هو التنقل الكهربائي للجميع. سيتم الوفاء بهذا الوعد الآن في مجموعة العلامات التجارية الأساسية».

ولم يتضح بعد من أي طراز من مجموعة العلامات التجارية الأساسية ستكون السيارة الجديدة؛ وتضم هذه المجموعة إلى جانب العلامة المركزية «فولكس فاغن»، كلاً من سكودا وسيات وكوبرا.

وكان شيفر أعلن، في مارس الماضي، عن اعتزام الشركة تطوير سيارة كهربائية صغيرة بقيمة 20 ألف يورو مقرر طرحها في الأسواق في عام 2027.

وأفادت منصة «بزينس انسايدر» بأن من المقرر أيضاً إصدار نسخة من هذه السيارة تحمل علامة سكودا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز