«بي إم دبليو» تستدعي 3256 سيارة بسبب خلل بحزام المقعد

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات عن استدعاء 3256 سيارة في أمريكا الشمالية، بحسب مذكرة استدعاء نشرتها الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة، عبر الإنترنت.

وأوضحت المذكرة أن نظام حزام المقعد بهذه السيارات قد يظهر، على نحو غير دقيق أن الركاب مقيدين بالأحزمة، ما يحول دون إنارة إشارة التحذير الخاصة بالحزام، وبالتالي تعطيل نظام التقييد التكميلي، كما هو مطلوب خلال الحوادث.

ويمكن أن يتسبب الضوء التحذيري لأحزمة المقاعد، عندما لا يلفت نظر الركاب إلى وجود حزام غير مربوط أو عدم عمل نظام التقييد التكميلي بشكل ملائم، في زيادة خطر الإصابة حال وقوع حوادث، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم.

وسوف يتم فحص واستبدال الأحزمة السفلية بالمقعد الأمامي حال الضرورة مجاناً.

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