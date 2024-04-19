تسلا تستدعي 3878 سيارة بسبب عيب فني

المصدر: د ب أ

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استدعت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية 3878 سيارة بيك أب سايبرتراك لإصلاح، أو استبدال، دواسات السرعة التي يمكن أن تتزحزح أو تسبب في تسارع السيارة دون قصد، ما يزيد من خطر الحوادث.

وتلقت الشركة مذكرة من مستهلكين عن وجود المشكلة، بحسب تقرير استدعاء جرى تقديمه للإدارة الأمريكية الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الشركة القول إنها سوف تصلح بدال السرعة مجاناً.

وتم تداول أسهم الشركة عند 2.3% قبل بدء التداول العادي اليوم الجمعة، وسجلت الأسهم تراجعاً بواقع 40% العام الجاري.

ويعطي استدعاء السيارات لمحة أولية عن عدد سيارات "سايبرتراك" التي تم بيعها منذ سلَّم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك الدفعة الأولى منها للعملاء في نوفمبر الماضي.

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