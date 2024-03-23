مرسيدس تستدعي 529 ألف سيارة بسبب برمجيات التوجيه

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت شركة مرسيدس بنز الألمانية لصناعة السيارات استدعاء نحو 529 ألف سيارة ذات مقود أيمن في أنحاء العالم لعلاج مشكلة في برمجيات التوجيه، وفقاً لما ذكره متحدث باسم الشركة.

وتم نشر إشعار الاستدعاء في قاعدة بيانات خاصة بالهيئة الاتحادية للنقل بالسيارات في ألمانيا (كي بي إيه) وهي الجهة المنظمة، أمس، وأكده المتحدث باسم شركة مرسيدس بنز.

ويشمل قرار الاستدعاء طرازات إيه - كلاس، وبي - كلاس، وسي إل إيه، وإيه كيو إيه، وإي كيو بي، وجي إل إيه، وجي إل بي، التي تم تصنيعها بين عامي 2017 و2024.

ووفقاً للهيئة الاتحادية للنقل بالسيارات في ألمانيا، من المحتمل أن تتأثر 22 سيارة فقط في ألمانيا بقرار الاستدعاء.

وقال المتحدث باسم الشركة إن سبب الاستدعاء برمجيات التوجيه التي قد لا تفي بالمواصفات اللازمة في المركبات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز