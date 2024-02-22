إكس بنج الصينية للسيارات الكهربائية تقيم شراكة استراتيجية مع علي وأولاده الإماراتية

المصدر: رويترز

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قالت شركة إكس بنج الصينية اليوم الخميس إنها أقامت شراكة استراتيجية مع مجموعة علي وأولاده، ومقرها الإمارات، في وقت تعمل فيه شركة تصنيع السيارات الكهربائية الصينية على تعزيز توسعها في الخارج.

ويضيف هذا الإعلان إلى شراكات إكس بنج مع شركات محلية في أسواق مصر وأذربيجان والأردن ولبنان.

وقالت الشركة في بيان على حسابها على وي تشات إنها ستطرح نماذج متعددة للبيع وسيتم تسليمها إلى خمس دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بداية من الربع الثاني.

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