تسلا تخفض أسعار طرازين من سياراتها في الصين

المصدر: د ب أ

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خفضت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية أسعار الطرازين اللذين تنتجهما في الصين، لتفسح المجال أمام مزيد من التخفيض، في ظل تباطؤ نمو أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

وذكرت تسلا عبر موقعها الرسمي أنه تم تخفيض السعر المبدئي للطراز موديل 3 بنسبة 9ر5% ليصل إلى 245 ألف و900 يوان (34 ألف و300 دولار)، وخفض سعر السيارة الرياضية متعددة الاستخدام موديل واي بنسبة 8ر2% ليصل سعرها المبدئي إلى 258 الف و900 يوان، بدلا من 266 ألف و400 يوان.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذه الخطوة سوف تفرض مزيدا من الضغوط على منافسي تسلا لخفض أسعارهم، بعد أن أطلقت الشركة الأمريكية العملاقة حملة تخفيضات مطولة اعتبارا من يناير 2023، مما أدى إلى تراجع هوامش الأرباح، وأرغم منافسين محليين مثل تشيبنج وبي.واي.دي، وآخرين عالميين مثل فولكسفاجن إلى خفض أسعارهم للحفاظ على حصصهم السوقية.

ومن المتوقع أن يشهد سوق السيارات الكهربائية في الصين مزيدا من التباطؤ في 2024، للعام الثاني على التوالي، في ظل تأثر المستهلكين بضعف معدلات التعافي الاقتصادي في البلاد. ومن المتوقع أيضا ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في الصين بنسبة 25% هذا العام لتصل إلى 11 مليون سيارة، مقابل زيادة نسبتها 36% عام 2023 و96% عام 2022.

وانتجت تسلا 81ر1 مليون سيارة على مستوى العالم في عام 2023، وتم شحن أكثر من نصف هذه الكمية من مصنع تسلا في مدينة شنغهاي الصينية، بحسب بلومبرج.

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