تويوتا موتور تستأنف تشغيل مصانعها في اليابان غداً الاثنين

المصدر: رويترز

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أعلنت شركة تويوتا موتور أنها ستعيد تشغيل مصانعها للسيارات في اليابان غدا الاثنين، ولكن نظرا لتأثير الزلزال الذي ضرب البلاد أول أيام العام الجديد، فإنها ستقرر بشكل منفصل بشأن العمليات اعتبارا من 15 يناير.

ومع استمرار الهزات الارتدادية في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات والذي دمر الساحل الغربي لليابان ووجود العديد من موردي تويوتا والشركات التابعة لهم في المناطق المتضررة، قالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد إنها ستستخدم قطع الغيار الموجودة في المخزون خارج تلك المناطق.

وقال كوجي ساتو رئيس الشركة يوم الجمعة إن الشركة تسعى إلى فهم وضع سلسلة التوريد بعد تعرض اثنين من الموردين هما آيسين وسوميتومو إلكتريك لأضرار جراء الزلزال.

وأكد وزير الصناعة كين سايتو أنه حتى يوم الجمعة، استأنفت حوالي 80 بالمئة من 200 شركة لها مصانع في المناطق المتضررة من الزلزال الإنتاج أو ستستأنفه قريبا.

وتأكد مقتل أكثر من 100 شخص وما زال أكثر من 200 في عداد المفقودين بعد أن ضرب الزلزال شبه جزيرة نوتو على الساحل إلى الشمال الغربي من طوكيو.

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