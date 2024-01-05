تسلا تستدعي أكثر من 1.6 مليون سيارة لإصلاح مشكلات فنية

المصدر: د ب أ

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تعتزم شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية استدعاء أكثر من 1.6 مليون سيارة في الصين لإصلاح مشكلات فنية، بحسب بيان أصدرته هيئة الرقابة على الأسواق الحكومية الصينية.

ويتضمن قرار الاستدعاء الذين اصدرته شركة تسلا الصين موديلات إس وإكس وموديل 3 التي يتم استيرادها من الخارج، فضلا عن طرازي واي وموديل 3 اللذين يتم تصنيعهما في الصين.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة تسلا الصين سوف تستخدم تحديثات برمجيات يتم تنزيلها عن بعد في السيارات التي سوف يتم استدعائها لعلاج المشكلات الفنية.

وأعلنت تسلا في وقت سابق هذا الأسبوع تحقيق مبيعات خلال الربع الأخير من العام الحالي أكثر من التوقعات، لكنها جاءت أقل من مبيعات منافستها الصينية بي.واي.دي التي أصبحت أكبر شركة سيارات كهربائية في العالم من حيث المبيعات خلال الربع الأخير من العام.

وذكرت بلومبرج أن مبيعات تسلا خلال الشهور الثلاثة الماضية بلغت 484507 سيارات، في حين كان متوسط توقعات المحللين 483173 سيارة. في المقابل باعت بي.واي.دي خلال الفترة نفسها 526409 سيارات كهربائية، لتصبح الشركة الأكبر في السوق من حيث المبيعات بفضل مجموعة الطرز منخفضة السعر التي تطرحها الشركة في السوق الصينية.

ورغم أن تسلا الموجود مقرها في مدينة أوستن الأمريكية تجاوزت المستهدف لمبيعات العام الماضي وباعت 8ر1 مليون سيارة، فإن الرقم جاء أقل كثيرا مما تحدث عنه مؤسسها ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك منذ 12 شهرا. ففي ذلك الوقت قال ماسك إن الشركة قادرة على بيع أكثر من مليوني سيارة خلال العام الماضي. وخلال العام خفض أسعار سيارات تسلا عدة مرات لكنه لم ينجح في تحقيق المبيعات المستهدفة.

يأتي ذلك في حين خفضت تسلا أسعار سياراتها في كل من الولايات المتحدة والصين، منذ أن بدأت حرب أسعار في سوق السيارات الكهربائية في أواخر 2022 ثم خلال 2023.

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