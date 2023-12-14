ستيلانتس تتفوق عالمياً على تسلا في تبديل بطاريات السيارات الكهربائية

المصدر: د ب أ

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تفوقت مجموعة ستيلانتس متعددة الجنسية لصناعة السيارات على منافستها الأمريكية تسلا في ابتكار حلول تبديل بطاريات السيارات الكهربائية، حيث تقول إنها تستطيع تبديل البطارية بالكامل للسيارة الكهربائية خلال أقل من 5 دقائق.

وتعتزم ستيلانتس إطلاق برنامج تبديل البطاريات في إسبانيا خلال 2024 باستخدام أسطول يتكون من 100 سيارة "فري تو موف" الخاصة بها والمكون من سيارات فيات 500 الكهربائية لاستبدال بطارية مشحونة بالبطارية المستنفدة في السيارة الكهربائية، مع اعتزامها إطلاق الخدمة في المزيد من الدول الأوروبية فيما بعد.

يذكر أن تكنولوجيا مبادلة البطاريات تتيح لمالك السيارة الكهربائية التوقف في أي محطة لمبادلة البطاريات لتركيب بطارية مشحونة بدلا من بطاريته المستنفدة خلال دقائق بدلا الانتظار لساعات لإعادة شحن البطارية.

وتتعاون ستيلانتس مع شركة أمبل لحلول الطاقة للسيارات الكهربائية لدمج حلولها لمبادلة البطاريات في سيارات ستيلانتس الكهربائية.

وعندما تقترب سيارة تعمل بحلول آمبل من محطة خدمة آمبل يتم التعرف على السيارة بمجرد دخولها المحطة ويقوم السائق بتشغيل برنامج تبديل البطارية على هاتفه الذكي لكي يتم تركيب بطارية كاملة الشحن في سيارته بدلا من البطارية المستنفدة.

يأتي تحرك ستيلانتس بعد 10 سنوات من إعلان تسلا اعتزامها إقامة شبكة محطات لمبادلة البطاريات لكي يتم تبديل بطارية السيارات موديل إس خلال 90 ثانية.

وكما هو الحال في بعض وعود إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، تخلت الشركة الأمريكية عن توفير خدمة تبديل بطاريات السيارات بدعوى أن العملاء غير مهتمين بهذه الخدمة.

يذكر أن السيارة فيات 500 إي هي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا بين السيارات الكهربائية التي تنتجها ستيلانتس، كما أنها السيارة الكهربائية الرائدة في العديد من الأسواق الأوروبية

تمتلك ستيلانتس مجموعة كبيرة من الشركات مثل ألفاروميو وكرايسلر وسيتروين ودودج وفيات وجيب ولانشيا وميزراتي وأوبل وبيجو ورام وفاكسهول.

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