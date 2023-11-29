تسلا تطلق الشاحنة الكهربائية الخفيفة «سايبر تراك» غداً

المصدر: د ب أ

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رغم استمرار صمتها بشأن السعر ومواصفات الشاحنة الكهربائية الخفيفة الجديدة "سايبر تراك" تعتزم شركة تسلا الأمريكية إطلاقها غدا الخميس.

ومن المقرر أن تنظم تسلا لصناعة السيارات الكهربائية احتفالا لتقديم الشاحنة الكهربائية في الساعة 2000 بتوقيت جرينتش غدا. ورغم ذلك مازال الكثير من الأسئلة الرئيسية بدون إجابة مثل سعر الشاحنة ومداها ومواصفاتها العامة ومن هم الذين سيتسلمون الدفعة الأولى منها.

يذكر أن تسلا كشفت لأول مرة عن النموذج الاختباري للشاحنة سايبر تراك في نوفمبر 2019. وبدأ إنتاج هذه الشاحنة المستقبلية بشكل تجريبي في يوليو الماضي. وكان من المقرر بدء تسليم الشاحنات للمشترين في سبتمبر الماضي، بحسب ما أعلنته تسلا في أبريل الماضي. ومن المتوقع طرح الشاحنة في فئتين مدى الأولى منها 400 كيلومتر والثانية 800 كيلومتر بحسب تقديرات إدارة الحماية البيئية الأمريكية.

وستكون الشاحنة سايبر تراك أول سيارة ركوب جديدة تطرحها تسلا منذ تقديم السيارة موديل واي في أوائل 2020. وفي ذلك الوقت أعلنت تسلا أن سعر الشاحنة سيكون 39 ألف دولار، ولكن إيلون ماسك، مؤسس ورئيس تسلا قال إنه يريد أن يكون السعر الأساسي لها أقل من 50 ألف دولار.

ورغم أن تسلا لم تكشف عن الأسعار، فإن ماسك قال في تصريحات سابقة إنها ستكون أعلى كثيرا من التقديرات الأولية.

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