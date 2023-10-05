باسم جديد.. سيارة "إيزتا" القديمة تعود للحياة كسيارة كهربائية كلياً

المصدر: د ب أ

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عادت واحدة من أشهر السيارات الصغيرة القديمة إلى الحياة مرة أخرى كسيارة كهربائية تعمل في المناطق الحضرية المزدحمة.

وقد استحوذت شركة سويسرية على سيارة الخمسينيات الشهيرة "إيزتا" وحولتها إلى سيارة كهربائية باسم "ميكرولينو"، تسع شخصين ويبلغ طولها 2.50 مترا وعرضها 1.50 متراً.

وكما كان الحال في السيارة الأصلية فإن باب السيارة ميكرولينو معلق بمفصلة أمامية وخلفها مقعدين ضيقين لشخصين وهو ما يجعل من السهل إيقافها في أماكن الانتظار الضيقة والخروج من السيارة.

وبفضل السقف المتحرك فإنها تعتبر واحدة من أصغر السيارات المكشوفة في أوروبا.

وتعمل السيارة بمحرك كهربائي بقوة 17 حصان، لكن بفضل خفة وزنها، تستطيع الوصول إلى سرعة 50 كيلومترا في الساعة خلال خمس ثوان فقط. كما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 90 كيلومترا في الساعة، وهو ما يجعلها مناسبة للرحلات داخل المدن لكنها أقل ملائمة للرحلات الأطول.

وتم تزويد السيارة ببطارية بقوة 5ر10 كيلووات/ساعة، ويصل مداها إلى 177 كيلومترا قبل الحاجة إلى إعادة شحنها، في حين سيتم طرح نسختين إضافيتين ببطارية بقدرة 6 كيلووات/ساعة ومدى 91 كيلومترا وبطارية بقدرة 14 كيلووات/ساعة ومدى 230 كيلومترا.

في الوقت نفسه فإن شحن بطارية السيارة سيحتاج إلى الصبر، حيث يحتاج شحن البطارية بنسبة 80% إلى ما بين 3 و4 ساعات وفقا لحالة البطارية.

وتزن السيارة أقل من 450 كيلوجراما، وهي مصممة للمنافسة في فئة السيارات الخفيفة، والتي يسمح بقيادتها في بعض الدول مثل فرنسا دون الحاجة إلى حمل رخصة قيادة قياسية.

ويبدا سعر السيارة من 69ر22 ألف دولار، في حين سيكون سعر النسخة المزودة بالبطارية الأقل قدرة أقل من 20 ألف دولار بحسب ما أعلنته الشركة المصنعة.

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