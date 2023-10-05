تشمل حريقاً محتملاً.. 4 شركات تستدعي 8 آلاف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية، اليوم، أن شركة كيا ومجموعة فولكس فاغن كوريا وشركتي صناعة سيارات أخريين ستستدعي ما يقرب من ثمانية آلاف سيارة بسبب مكونات معيبة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الشركات الأربع، بما في ذلك سيتلانتيس كوريا وإفيون، ستستدعي طواعية ما مجموعه سبعة آلاف و913 وحدة من خمسة نماذج مختلفة، وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء.

وجاء في البيان أن المشكلات التي أدت إلى الاستدعاء تشمل حريقاً محتملاً في نظام البطارية في سيارة كيا سول إي في، ونظام حزام أمان معيب في سيارة جيب غراند شيروكي الرياضية متعددة الاستخدامات من ستيلانتيس، ونظام موصل إمداد وقود معيب في حافلة إفيون الكهربائية.

يُذكر أن ستيلانتيس هي مشروع مشترك بنسبة 50:50 بين شركة صناعة السيارات الأمريكية فيات كرايسلر ومجموعة صناعة السيارات الفرنسية بي إس إيه، وتبيع طرازات من علامات جيب وبيجو ودي إس في كوريا الجنوبية.

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