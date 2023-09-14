مبيعات السيارات المستوردة في بكين تواصل النمو

المصدر: د ب أ

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سجلت مبيعات السيارات المستوردة في العاصمة الصينية بكين نموا جديدا خلال الشهر الماضي لتسجل أكثر من 40 ألف سيارة لأول مرة منذ بداية العام الحالي.

وذكرت مديرية جمارك بكين أن العاصمة استوردت خلال أغسطس الماضي 43 ألف سيارة بزيادة عن عدد السيارت المستوردة في يوليو الماضي لكنه مازال أقل من المتوسط الشهري في العام الماضي وكان 45 ألف سيارة.

في الوقت نفسه أشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى نمو إجمالي قيمة التجارة الخارجية للعاصمة الصينية خلال الأشهرالثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 3% سنويا 39ر2 تريليون يوان (332 مليار دولار)، بما يعادل 8ر8% من إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين خلال الفترة نفسها.

وخلال الفترة المذكورة، وصل حجم الواردات في بكين إلى تريليوني يوان، بزيادة 8ر1% سنويا، فيما بلغ حجم الصادرات 391 مليار يوان، بزيادة 3ر9% سنويا.

وكان أكبر خمسة شركاء تجاريين للمدينة خلال الفترة ما بين يناير و أغسطس الماضيين هم الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وأستراليا، والبرازيل.







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